La arenga de David Navarro a los jugadores del Real Zaragoza en el vestuario: "Vamos a volver a hacer grande esta camiseta"

Emocionante documento el que ha publicado este martes el Real Zaragoza. El club subió un vídeo a sus redes sociales en las que se pueden ver desde los momentos previos al duelo ante el Cádiz, como la llegada al estadio, hasta la celebración de la afición zaragocista del gol de Kodro. Pero lo más interesante es la charla que dio David Navarro en el vestuario antes de que comenzara el duelo.

"Hoy puede ser el primer día de algo nuevo", comenzaba el técnico aragonés. "Depende de todos nosotros, no de uno ni de otro. Si falla uno, a tomar por culo", continúa Navarro, que volvió a repetir en ese momento el mensaje que ya había dado en la ruda de prensa previa: "Hay que jugar con el corazón en la mano".

El técnico blanquillo, en su primer partido en el cargo, no se cansó de motivar a sus jugadores. "No sois ni peores ni mejores que nadie. Sois futbolistas al nivel de cualquiera, lo único que tenéis un corsé. ¡Quitaros el puto corsé. Poner los huevos encima de la mesa, poned el corazón en la mano y entregaros hasta el final del partido", incidía Navarro.

"Somos el Real Zaragoza. Esta camiseta la hacéis grande o pequeño vosotros y ahora lo vamos a volver a hacer grande", terminó la charla del míster, antes del grito final y la salida al campo de los futbolistas zaragocistas.