El aviso a navegantes de David Navarro, técnico del Real Zaragoza: subirse al tren o bajarse del barco

«El que pueda, que suba al tren, pero no podemos esperar a nadie. Están todos preparados. Si queremos trabajar el hábito de estar arriba, hay que marcar una velocidad; es un tren, el que pueda, que suba, pero no podemos esperar a nadie. Sube el que tiene la velocidad del equipo y, el que no, no sube. Pongo la mano en el fuego. Hay que ver quién coge el mensaje y si son 29, 30 o 15, pero el ritmo lo marca la exigencia». David Navarro lo dejó bien claro en la rueda de prensa previa al encuentro del pasado viernes en Cádiz. La declaración de intenciones del entrenador (todavía con la etiqueta de interino impuesta por el club en el anuncio oficial de su designación) ejercía de advertencia. Se quedará el aragonés con los que quieran estar a su lado en la compleja misión de salvar al Real Zaragoza del descenso. Los que no se suban a ese carro, los que duden o los que no estén por la labor, se quedarán en tierra. Es simple: subirse al tren o bajarse del barco.

No citó a nadie, como es lógico, el técnico blanquillo, pero su posterior composición de la lista de convocados y sus decisiones durante el partido disputado en Cádiz sirvieron para aclarar dudas, si bien algunos casos ya estaban claros desde antes de partir. La exclusión de la convocatoria de Valery y de Agada fueron elocuentes. El primero no ha vuelto a jugar desde aquella inolvidable primera parte en Andorra y, de hecho, tampoco fue convocado por Sellés en el último partido dirigido por el valenciano, hace nueve días en el Ibercaja Estadio ante el Burgos.

Con el catalán bajo el foco, el caso de Agada es bien distinto. El delantero sigue dando muestras de estar fuera de forma a pesar de llevar ya mes y medio en Zaragoza, pero su incomprensible fichaje (llevaba más de cuatro meses parado) por parte de Txema Indias le colocan ya entre esas operaciones de imposible digestión que tanto se han prodigado en el club a lo largo de los últimos años.

Un cuarto de hora (el final del encuentro disputado en Andorra) ha estado en el campo el nigeriano, la elección del anterior director deportivo para paliar la histórica falta de gol de un equipo a la deriva. En su primera lista de convocados, David Navarro no dudó en dejarlo en casa a pesar de no poder contar con Bakis, lesionado.

Sí viajó Soberón, pero el cántabro se quedó sin jugar, algo que hasta ahora nunca había sucedido cuando ha estado disponible. Como titular (12 partidos) o desde el banquillo (11), Soberón siempre había tenido minutos, no fue así en Cádiz, donde el Zaragoza acabó con Cuenca y Rober en punta para aprovechar su velocidad a la contra.

La advertencia de Navarro bien podría dirigirse también a la necesidad de que los tocados den un paso adelante

Aunque, sin duda, más centrado en el foco permanece Paul Akouokou, que acumula su segundo encuentro consecutivo sin jugar. Como en el caso de Valery, el mediocentro también parece haber salido escaldado del partido en Andorra, donde, al igual que el catalán, formó parte del once inicial en detrimento de Mawuli en una de las incomprensibles decisiones de Sellés que acabaron por costarle el puesto.

Al igual que Agada, el futuro de Paul, cedido desde el Olympique, se antoja fuera de Zaragoza. No es el caso de Valery, que tiene dos años más de contrato firmados el pasado verano.

Pero hay más. La incógnita se cierne sobre algunos efectivos más cuyo protagonismo en Cádiz fue nulo. Entre ellos figura Cumic, otro fichaje invernal que ha pasado de ser titular a ni siquiera estar entre los cinco cambios. El serbio también se encuentra a préstamo (desde el Rubin Kazan) hasta final de curso.

Pero aquella advertencia de Navarro bien podría dirigirse también hacia jugadores lesionados que, a pesar de llevar semanas entrenando con el grupo, no dan ese paso adelante cuando más se les necesita.