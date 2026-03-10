Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aviso de David NavarroReal ZaragozaAtrapadas en la IndiaMundial de fútbol ZaragozaAyudas ViviendaPatrulla 'futbolera'
instagramlinkedin

David Navarro habla a solas con Soberón antes del entrenamiento del Real Zaragoza

Tachi, Guti y El Yamiq, todavía sin parte médico, siguen fuera del grupo

Soberón, en el centro, con David Navarro detrás durante un entrenamiento.

Soberón, en el centro, con David Navarro detrás durante un entrenamiento. / RUBEN RUIZ

Jorge Oto

Jorge Oto

Zaragoza

La conversación que durante unos minutos han mantenido el entrenador del Real Zaragoza David Navarro y el jugador Mario Soberón antes de la sesión, ha sido lo más noticiable de un entrenamiento que, de nuevo, contó con las ausencias de los lesionados Tachi, Guti y El Yamiq.

En el caso del marroquí, todavía no se ha publicado un parte médico acerca de la lesión que, como avanzó este diario, le mantendrá alrededor de cuatro semanas fuera de los terrenos de juego. El central, en pleno ramadán, sufre una lesión en los isquiotibiales de su pierna derecha y la rotura, a falta de confirmación oficial, se da por segura.

Noticias relacionadas y más

Ese diálogo entre el técnico y Soberón, en todo caso, se produce justo después de que el delantero se quedara sin jugar el viernes en Cádiz, algo que nunca había sucedido cuando el cántabro había estado disponible. Como titular o desde el banquillo, Soberón siempre había tenido minutos cuando había figurado entre los convocados, pero David Navarro optó en Cádiz por otras alternativas, apostando por Dani Gómez y Kodro como titulares y ubicando arriba a Rober y Cuenca en el tramo final del choque en busca de aprovechar su velocidad a la contra.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Cádiz destituye a Garitano y el gran objetivo del Zaragoza para el banquillo tomará las riendas
  2. La victoria del Granada en Riazor reduce el mordisco del Real Zaragoza con la salvación
  3. El Deportivo se opone a la marcha de Ismael Arilla al Real Zaragoza y se remite a su cláusula
  4. La afición del Real Zaragoza vuelve a mostrar su rechazo a los rectores del club en la fachada principal de las oficinas
  5. Primera convocatoria de David Navarro como entrenador del Real Zaragoza: El Yamiq se cae de la lista contra el Cádiz
  6. David Navarro se sentará en el banquillo del Real Zaragoza en Cádiz y gana enteros para quedarse hasta el final de la temporada
  7. El nuevo póker de técnicos en el Real Zaragoza
  8. El Real Zaragoza reacciona con David Navarro en Cádiz y se agarra a la vida (0-1)

David Navarro habla a solas con Soberón antes del entrenamiento del Real Zaragoza

David Navarro habla a solas con Soberón antes del entrenamiento del Real Zaragoza

Louzán deja sin opciones de final de Copa del Rey a la nueva Romareda: "El aforo debe ser superior a 50.000 espectadores"

Louzán deja sin opciones de final de Copa del Rey a la nueva Romareda: "El aforo debe ser superior a 50.000 espectadores"

El Real Zaragoza anuncia que David Navarro seguirá hasta final de temporada

El Real Zaragoza anuncia que David Navarro seguirá hasta final de temporada

El próximo rival del Real Zaragoza: llega el nuevo equipo de Cristiano Ronaldo

El próximo rival del Real Zaragoza: llega el nuevo equipo de Cristiano Ronaldo

El despilfarro histórico del Real Zaragoza y la profecía de Lalo Arantegui

David Villa y su mentalidad cuando jugaba en el Real Zaragoza: "Iba al Bernabéu de 'Los Galácticos' pensando en ganar 0-2 y hacer doblete"

David Villa y su mentalidad cuando jugaba en el Real Zaragoza: "Iba al Bernabéu de 'Los Galácticos' pensando en ganar 0-2 y hacer doblete"

Así queda la clasificación tras la goleada del Almería a la Cultural: el Real Zaragoza se acerca a una vigésima plaza que no alcanza desde hace más de 5 meses

Así queda la clasificación tras la goleada del Almería a la Cultural: el Real Zaragoza se acerca a una vigésima plaza que no alcanza desde hace más de 5 meses

El aviso a navegantes de David Navarro, técnico del Real Zaragoza: subirse al tren o bajarse del barco

El aviso a navegantes de David Navarro, técnico del Real Zaragoza: subirse al tren o bajarse del barco
Tracking Pixel Contents