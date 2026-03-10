David Navarro habla a solas con Soberón antes del entrenamiento del Real Zaragoza

La conversación que durante unos minutos han mantenido el entrenador del Real Zaragoza David Navarro y el jugador Mario Soberón antes de la sesión, ha sido lo más noticiable de un entrenamiento que, de nuevo, contó con las ausencias de los lesionados Tachi, Guti y El Yamiq.

En el caso del marroquí, todavía no se ha publicado un parte médico acerca de la lesión que, como avanzó este diario, le mantendrá alrededor de cuatro semanas fuera de los terrenos de juego. El central, en pleno ramadán, sufre una lesión en los isquiotibiales de su pierna derecha y la rotura, a falta de confirmación oficial, se da por segura.

Ese diálogo entre el técnico y Soberón, en todo caso, se produce justo después de que el delantero se quedara sin jugar el viernes en Cádiz, algo que nunca había sucedido cuando el cántabro había estado disponible. Como titular o desde el banquillo, Soberón siempre había tenido minutos cuando había figurado entre los convocados, pero David Navarro optó en Cádiz por otras alternativas, apostando por Dani Gómez y Kodro como titulares y ubicando arriba a Rober y Cuenca en el tramo final del choque en busca de aprovechar su velocidad a la contra.