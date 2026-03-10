David Villa y su mentalidad cuando jugaba en el Real Zaragoza: "Iba al Bernabéu de 'Los Galácticos' pensando en ganar 0-2 y hacer doblete"

El Real Zaragoza ha tenido la suerte de contar con numerosos delanteros que llegaron a la capital aragonesa como unos desconocidos y salieron siendo auténticas estrellas. Todo aficionado zaragocista recuerda los goles de Savo Milošević, Diego Milito o Ewerthon a principios de siglo. Otro ariete que recuerda con morriña la hinchada del león es David Villa. El asturiano, que empezó a forjar su carrera en el Sporting de Gijón, aterrizó en el verano de 2023 tras pagar un traspaso que rondó los tres millones de euros.

El guaje defendió el escudo del león durante dos temporadas donde tuvo un gran rendimiento. David Villa suma 94 partidos oficiales con la camiseta del Real Zaragoza donde consiguió anotar 39 goles, levantar una Copa del Rey contra el Real Madrid, una Supercopa de España contra el Valencia y debutar en competición europea. Sus grandes actuaciones no pasaron desapercibidas para los grandes clubes del panorama nacional. Tras aterrizar en Zaragoza en el verano de 2003, el Valencia pagó 12 millones de euros dos años después para fichar al delantero.

Una Copa del Rey y su paso por el Real Zaragoza

David Villa es una de las grandes estrellas que ha dado el fútbol español en este siglo. Campeón del Mundial con España, un largo palmares de títulos con el FC Barcelona o el Atlético de Madrid o un retiro en Estados Unidos le abalan. A finales de la semana pasada, el guaja acudió al canal de José Ramón de la Morena para hablar largo y tendido de su carrera como futbolista y de los grandes éxitos que ha conseguido.

Gran parte de su éxito se sustenta gracias a una teoría que descubrió cuando jugaba en el Real Zaragoza. "Yo iba con el Zaragoza, en puesto de descenso, a jugar al Bernabéu contra el Real Madrid de 'Los Galácticos', pensando en ganar 0-2 y en meter los dos goles del partido", ha revelado en el pódcast del periodista. Esta anécdota le ha servido al guaje para no ponerse nervioso antes de un partido a lo largo de su carrera.

"Es difícil ponerte nervioso cuando tienes esa confianza tan grande en lo que estás capacitado de hacer", afirma el exdelantero del Real Zaragoza. David Villa formaba parte de esa plantilla que consiguió ganar al Real Madrid en la final de Copa del Rey de 2004 que se celebró en Montjuic. El delantero no fallo a su cita con el gol para anotar de penalti y poner de moda su mítica celebración escanciando sidra.

"Fue un año muy bueno. Ganamos la Copa del Rey contra todo pronóstico porque veníamos de pelear el descenso. Conseguimos materializar la salvación dos jornadas antes del final de liga. Le ganamos al Real Madrid de 'Los Galácticos'", explica Villa sobre ese campeonato.

"Cuando Galetti hace el gol nosotros creíamos que era gol de oro ya. Nos quedamos ahí por fuera celebrando y nos dice el árbitro que hay que jugar tres minutos más. Y digo: '¿Cómo? ¿no era gol de oro?' Tira que hay que seguir un poquito más. Creíamos que era el gol de oro y no era gol de oro, había que jugar tres minutos más", comenta entre risas el delantero ante la atenta mirada de José Ramón.