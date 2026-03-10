El despilfarro histórico del Real Zaragoza y la profecía de Lalo Arantegui

Temporadas y temporadas esperando una temporada así para acabar viviendo la temporada más terrorífica. Desde que el Real Zaragoza se precipitó a Segunda División, la SAD siempre se encontró delante de un muro a la hora de construir sus proyectos deportivos: una deuda económica gigantesca que condicionaba el límite salarial de cada verano y, consecuentemente, la teórica cualificación de las plantillas.

Así fue durante muchas campañas, en las que el Real Zaragoza salió a competir desde una posición de partida de clara inferioridad financiera. En Segunda, el dinero ha dado la felicidad de manera habitual. Sin el potencial de varios de sus rivales, el equipo aragonés recurrió a otros caminos. La cantera, para primero usarla como activo y luego como salvavidas económico, la capacidad de atracción de la marca durante momentos muy concretos y proyectos de todas las condiciones: con gente de aquí, con gente de allí, en modo supervivencia o con las campanas lanzadas al vuelo, con futbolistas jóvenes y hambrientos, con equipos más veteranos, fichando en propiedad o apostando por cesiones de corto recorrido pero sugerentes, con entrenadores de todo el arco cromático y con varias propiedades y sus respectivas singularidades.

Realmente nada ha funcionado, a pesar de haber tocado casi todas las teclas y de que la gama de matices ha sido amplísima en estos trece años. Yendo, viniendo, volviendo de donde ya se había estado, el club llegó hasta la temporada 25-26 y, por fin, el dinero dejó de ser un problema. Al cierre del mercado de invierno contaba con el quinto límite salarial más alto de la categoría, teniendo en cuenta los numerosos condicionantes obligados en la lectura de estos datos. Esos 12,8 millones de euros no han servido para nada.

Con el mejor escenario económico de esta etapa en Segunda, el Real Zaragoza está frente al escenario más crítico de su historia: restan trece partidos y la permanencia está a seis puntos, dos menos que hace quince días gracias al 0-1 de Cádiz. El mayor límite salarial de esta era no ha servido para nada porque se ha malgastado de modo sorprendente con inversiones fallidas, apuestas equivocadas y un concepto de plantilla incomprensible para un club con esa potencia financiera real. Esos despropósitos ya se han llevado por delante a Txema Indias, el arquitecto de este desatino, y a dos entrenadores: Gabi Fernández y Rubén Sellés.

En este punto de la historia, que siempre va y que siempre viene, es donde ha vuelto a aparecer la figura de Lalo Arantegui, quien ya dirigió los destinos deportivos del club durante tres años y medio con los siguientes resultados: dos playoffs, cayendo en ambos en semifinales, un susto importante y medio año realmente malo.

Lalo dejó el recuerdo de un ejecutivo intuitivo, imaginativo, con conocimiento de mercados secundarios, olfato para descubrir el talento y virtuoso de la anticipación. Así fue como, por una vía o por otra, firmó a Borja Iglesias, Luis Suárez, Cristian Álvarez, Pep Chavarría o Eguaras. Esas fueron algunas de sus luces. Hubo también muchas sombras, en el campo y en el banquillo.

Lalo intuyó el cielo con Naxto González y con Víctor Fernández de compañeros de viaje. Con ambos, las cosas terminaron mal. También coqueteó con el infierno. Se fue por la puerta de atrás. Desde 2020 se había dedicado a la representación deportiva. La pérdida de identidad del club y la coyuntura es tan delicada que la SAD ha tenido que pegar otro volantazo de modo obligado y reandar el camino reintroduciendo genética aragonesa en la entidad. Así lo ha querido Juan Forcén. Y, sobre todo, las circunstancias.

En su presentación, Arantegui fijó una prioridad: apurar todas las posibilidades de salvación para evitar un drama, que fue como calificó la posibilidad de un descenso. Y abrió las ventanas del futuro con unas palabras proféticas: “Vengo en el peor momento de la historia del Real Zaragoza, pero vuelvo a un club con más posibilidades y potencial”. Todo lo que dijo es cierto. Este Zaragoza es mucho más poderoso económicamente que el que él dejó.

Sin embargo, a pesar de que los euros han corrido en grandes cantidades, la SAD corre un riesgo importante de terminar en Primera RFEF. Ha tenido dinero pero lo ha despilfarrado y ha perdido todo lo demás: su nobleza, su valor, el buen criterio, la identidad y hasta la dignidad. Por eso, la propiedad ha recurrido a Lalo. Con Arantegui ha buscado una nueva boya a la que agarrarse con fuerza y un ejecutivo popular y de aquí para construir un proyecto a medio-largo plazo. Por cierto, como los actuales dueños quisieron hacer con todos los directores deportivos anteriorers. Ya veremos si a Lalo le toca empezar la casa por los cimientos fuera o dentro del fútbol profesional.