El entrenador aragonés Diego Serrano se incorporará al Real Zaragoza

Diego Serrano, entrenador aragonés de 47 años, se incorporará al Real Zaragoza para sumarse al engranaje de técnicos de la Ciudad Deportiva, con el Deportivo Aragón como el destino más probable en estos momentos, habida cuenta de que todo apunta a que Emilio Larraz, el actual técnico del filial que acaba contrato el 30 de junio, no seguirá.

Serrano, de hecho, ya estuvo cerca de llegar al Zaragoza cuando el club entregó el primer equipo al propio Larraz tras la destitución de Gabi. Entonces, la entidad tenía previsto entregar el filial a Javier Garcés, entrenador del División de Honor para que Serrano se hiciera cargo del juvenil en caso de que Larraz hubiese seguido al frente del primer equipo. Sin embargo, el club descartó esta opción tras el 0-5 endosado por la Cultural Leonesa en el Ibercaja Estadio y acometió el fichaje de Rubén Sellés, lo que devolvió a Larraz al Aragón y aplazó la llegada de Serrano, que salió el pasado verano del Huesca tras dos temporadas en el Juvenil A.

Jugador, entre otros equipos, de Barbastro, Sariñena, Sabiñánigo, Cariñena, Tarazona, Utebo, Casetas o CD Ebro, Serrano estuvo seis años como técnico en diversas categorías del CD Oliver, consiguiendo un ascenso a Liga Nacional y una permanencia. Dirigió al Ebro en División de Honor juvenil antes de recalar en la SD Huesca: "Soy un entrenador que le gusta ser protagonista en los partidos, le doy mucha importancia a jugar bien y ser un equipo valiente. La propuesta es la de intentar dominar al rival, pese a la dificultad de la categoría, habrá días que se pueda y otros que no, pero siempre lo vamos a buscar. Estoy con ganas de que esto empiece y todos podamos evolucionar", dijo en su presentación con el club oscense.

La llegada de Serrano se enmarcará en esa remodelación que se pretende llevar a cabo en la Ciudad Deportiva, donde la dirección sigue vacante desde hace más de dos meses tras la marcha de Ramón Lozano, que ha llevado al club a los tribunales. El Zaragoza quiere que Ismael Arilla sea el nuevo máximo responsable de la cantera, si bien todo apunta a que se verá obligado a esperar, al menos, hasta final de temporada ya que el Deportivo, donde ejerce como director de fútbol formativo y en el que tiene un año más de contrato, no contempla facilitar su salida en plena competición.