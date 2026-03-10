Radovanovic, a corazón abierto: "David Navarro es un padre para el equipo, quiero morir por el Real Zaragoza"

Pidió, antes de empezar, por su castellano, pero pocos, españoles o no, hablaron tan claro como él. Radovanovic admite que está siendo la temporada "más dura, difícil y traumática" de su carrera, aunque la victoria del viernes en Cádiz ha devuelto la esperanza en que el desenlace final no sea trágico. "Con este míster tenemos un padre del equipo, también en el día a día, y eso nos puede ayudar mucho. Hablamos y tenemos capacidad de sacar adelante la temporada con este cuerpo técnico".

El central confiesa estar "sufriendo mucho" durante un curso en el que viene siendo víctima de las lesiones y los problemas físicos. El último de ellos, una fractura de esternón que le obliga a graduar su presencia, durante siete semanas, en los entrenamientos. "Estoy bien, aunque he sufrido mucho, con dolor. Solo espero a partir de ahora un poco de suerte con las lesiones", indica el defensa, que estará disponible ante el Almería. "La pierna sufre mucho en los partidos pero espero estar para 90 minutos". En este sentido, tienen claro que "es la temporada más traumática y dura de mi vida. No salgo de casa y vas de ahí al entrenamiento y viceversa. Siento mucha responsabilidad y me duele mucho esto. Quiero morir por el Real Zaragoza".

Llega el Almería, al que conoce bien. "Es uno de los mejores equipos del campeonato. Será duro, pero creo que tenemos de las mejores aficiones de la LIga. Con energía podemos ganar y continuar en la buena dinámica", subraya el serbio, que cree en la permanencia. "Quedan 13 partidos y por respeto a este club y a esta camiseta, con corazón y cabeza podemos lograrlo".

El triunfo en Cádiz ha mejorado los ánimos del vestuario, pero "son muchos meses así y es duro, pero todos jugadores están motivados y preparados. Tenemos un grupo muy bueno y conectado. Necesitamos coraje en el campo y transmitir que jugamos por el Real Zaragoza, un club grande e histórico. Tenemos tiempo", apunta antes de pedir un último esfuerzo a la afición. "Es un momento de unidad, de familia, de unidad. Necesitamos que jueguen con nosotros durante los 90 minutos. Entiendo la reacción de la grada y su frustración, pero estamos en un momento clave y podemos salir todos juntos `por este escudo".

Para Radovanovic, más allá de las individualidades, "el equipo es lo importante" de cara a transmitir "energía" en el campo, pero advierte que el corazón no será suficiente. "Creo que no necesitamos solo corazón, sino que debemos jugar también con cabeza. Ambas cosas conectadas. Porque necesitamos tranquildad en lo táctico, pero con motivación, sangre y coraje".

En este sentido, reitera que "no vamos tarde, soy positivo y estamos a tiempo" aunque admite que la visita del Almería añade dificultad al reto: "El Almería juega un fútbol abierto y ofensivo y tiene a Arribas, uno de los mejores futbolistas de la categoría. Pero igual si ataca mucho dejará espacios. Será un partido abierto, con velocidad y ataques directos. Tenemos opciones de ganar, muchas más que en Almería".