El próximo rival del Real Zaragoza: llega el nuevo equipo de Cristiano Ronaldo

Por si las oosas no estuvieran ya suficientemente difíciles para el Real Zaragoza, la visita, el sábado, del Almería al Ibercaja Estadio añade un grado más de complejidad a la dura tarea que tiene por delante el equipo de David Navarro.

Y es que el equipo andaluz, tras su goleada (3-0) a la Cultural Leonesa este lunes, se presentará en la capital aragonesa inmerso en su mejor momento del curso tras haber asaltado ya las posiciones de ascenso directo a Primera División. Es segundo clasificado el cuadro de Rubi con tres puntos de ventaja sobre el tercero y a cuatro del líder, el Racing.

El estado de gracia del Almería amenaza el intento de reacción de un Zaragoza nefasto como local hasta ahora que se medirá al segundo ataque más feroz de la categoría, con 54 tantos logrados en las 29 jornadas disputadas.

A ese gran momento deportivo del próximo rival de los aragoneses se une al institucional. Y es que la reciente adquisición de un 25% del club por parte del futbolista portugués Cristiano Ronaldo ha dado la vuelta al mundo. El club anunció, a finales del pasado mes de febrero, que Cristiano Ronaldo "ha adquirido un 25% de las acciones de la UD Almería a través de CR7 Sports Investments, una filial de CR7 S.A., siendo este un importante paso en la continua expansión tanto del club como de la cartera de inversiones del empresario portugués".

Publicación en Instagram de Cristiano Ronaldo. / CRISTIANO RONALDO INSTAGRAM

La entidad almeriense añadiía en el comunicado que "este acuerdo se sitúa dentro de la expansión internacional de la entidad que está realizando el presidente Mohamed Al Khereiji a través de su conglomerado empresarial SMC Group" e incluía palabras de satisfacción del propio mandatario. "Estamos muy contentos de que Cristiano haya elegido nuestro club para invertir. Se le considera el mejor jugador de la historia, conoce muy bien el fútbol español y entiende el potencial de lo que estamos construyendo aquí, tanto en lo que respecta al equipo como a la cantera".

Por su parte, Cristiano Ronaldo, jugador del Al-Nassr saudí, declaró que "desde hace mucho tiempo, mi ambición ha sido contribuir al fútbol más allá del terreno de juego. La UD Almería es un club con una base sólida y un claro potencial de crecimiento. Estoy deseando trabajar junto al equipo directivo para apoyar la próxima fase de crecimiento del club".

Este lunes, al término del encuentro disputado ante la Cultural, el propio astro luso celebraba la victoria como un hincha más a través de su cuenta de Instagram: "Gran victoria hoy, seguimos", escribía Ronaldo junto a una foto de los jugadores del Almería, entre ellos el aragonés Marcos Luna, celebrando uno de los goles.