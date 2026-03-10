Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así queda la clasificación tras la goleada del Almería a la Cultural: el Real Zaragoza se acerca a una vigésima plaza que no alcanza desde hace más de 5 meses

El equipo aragonés sigue penúltimo pero empatado a puntos con los leoneses, que tienen el average a su favor

Los jugadores zaragocistas realizan el calentamiento en Cádiz.

Los jugadores zaragocistas realizan el calentamiento en Cádiz. / Carlos Gil-Roig

Jorge Oto

Jorge Oto

Zaragoza

Más de cinco meses después, el Real Zaragoza está cerca de abandonar las dos últimas posiciones de la tabla. La goleada (3-0) endosada por el Almería, próximo rival de los de David Navarro, a la Cultural Leonesa permite al conjunto aragonés igualar con los leoneses, que tienen el average a su favor, en una vigésima plaza que no alcanzan desde finales de septiembre, en la séptima jornada.

En todo caso, la distancia con la salvación, que marca el Valladolid, se sitúa en seis puntos mientras que entre el Zaragoza y el cuadro pucelano queda el otro equipo aragonés, la SD Huesca, 19º, con cuatro puntos más que el Zaragoza y a dos de la permanencia.

La próxima jornada estará marcada por duelos directos entre escuadras que se están jugando la vida. MIrandés y Cádiz se verán las caras el viernes mientras que Valladolid y Leganés se enfrentarán el sábado y Granada y Andorra lo harán el domingo. El Zaragoza, por su parte, recibirá en el Ibercaja Estadio a un Almería que, tras su victoria frente a la Cultural está en puesto de ascenso directo ya que es segundo con 52 puntos, tres más que el Castellón y a cuatro del líder, el Racing.

