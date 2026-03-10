El Real Zaragoza anuncia que David Navarro seguirá hasta final de temporada

Era un secreto a voces y desde la mañana de este martes ya es oficial. David Navarro deja de ser entrenador interino del Real Zaragoza para convertirse, a todos los efectos, en el técnico que dirigirá al equipo aragonés hasta final de temporada.

Así lo ha publicado la entidad en un comuinicado a través del que oficializa lo que desde el club ya se había trasladado a Navarro, sobre el que recae la compleja misión de intentar salvar al Zaragoza de un descenso a Primera RFEF que supondría la salida del fútbol profesional.

"El Real Zaragoza y David Navarro han acordado la continuidad del entrenador hasta el final de la presente temporada. David Navarro asumió las riendas del equipo con interinidad el pasado lunes y se sentó en el banquillo del JP Financial Estadio en el partido de este viernes frente al Cádiz CF, duelo que terminó con victoria blanquilla (0-1)", explica el Zaragoza, que recuerda que "era la segunda vez que Navarro se hacía cargo del equipo como interino, tras el compromiso liguero del pasado curso frente al Racing de Ferrol, que supuso además su estreno con victoria en La Romareda (1-0)"-

"David Navarro tendrá ahora la oportunidad de dirigir al equipo en las 13 jornadas restantes del campeonato para luchar por el objetivo de la salvación. ¡Enhorabuena y toda la suerte del mundo para este reto, David!", dice el club

La decisión del director deportivo, Lalo Arantegui, supone la apuesta por un técnico de la casa que, acompañado por otro, Néstor Pérez, lograron el viernes revertir una dinámica que había llevado a lograr una sola victoria en los doce últimos encuentros dirigidos por Rubén Sellés, que fue destituido junto al director deportivo Txema Indias. Pérez también acompañará a Navarro como asistente principal hasta final de curso, cuando se incoporará a la secretaría técnica.