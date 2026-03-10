El Real Zaragoza anuncia que David Navarro seguirá hasta final de temporada
El club hace oficial un secreto a voces y el aragonés dirigirá al equipo las 13 jornadas restantes "para luchar por el objetivo de la salvación"
Era un secreto a voces y desde la mañana de este martes ya es oficial. David Navarro deja de ser entrenador interino del Real Zaragoza para convertirse, a todos los efectos, en el técnico que dirigirá al equipo aragonés hasta final de temporada.
Así lo ha publicado la entidad en un comuinicado a través del que oficializa lo que desde el club ya se había trasladado a Navarro, sobre el que recae la compleja misión de intentar salvar al Zaragoza de un descenso a Primera RFEF que supondría la salida del fútbol profesional.
"El Real Zaragoza y David Navarro han acordado la continuidad del entrenador hasta el final de la presente temporada. David Navarro asumió las riendas del equipo con interinidad el pasado lunes y se sentó en el banquillo del JP Financial Estadio en el partido de este viernes frente al Cádiz CF, duelo que terminó con victoria blanquilla (0-1)", explica el Zaragoza, que recuerda que "era la segunda vez que Navarro se hacía cargo del equipo como interino, tras el compromiso liguero del pasado curso frente al Racing de Ferrol, que supuso además su estreno con victoria en La Romareda (1-0)"-
"David Navarro tendrá ahora la oportunidad de dirigir al equipo en las 13 jornadas restantes del campeonato para luchar por el objetivo de la salvación. ¡Enhorabuena y toda la suerte del mundo para este reto, David!", dice el club
El comunicado subraya que Navarro "tendrá ahora la oportunidad de dirigir al equipo en las 13 jornadas restantes del campeonato para luchar por el objetivo de la salvación. ¡Enhorabuena y toda la suerte del mundo para este reto, David!".
La decisión del director deportivo, Lalo Arantegui, supone la apuesta por un técnico de la casa que, acompañado por otro, Néstor Pérez, lograron el viernes revertir una dinámica que había llevado a lograr una sola victoria en los doce últimos encuentros dirigidos por Rubén Sellés, que fue destituido junto al director deportivo Txema Indias. Pérez también acompañará a Navarro como asistente principal hasta final de curso, cuando se incoporará a la secretaría técnica.
- El Cádiz destituye a Garitano y el gran objetivo del Zaragoza para el banquillo tomará las riendas
- La victoria del Granada en Riazor reduce el mordisco del Real Zaragoza con la salvación
- El Deportivo se opone a la marcha de Ismael Arilla al Real Zaragoza y se remite a su cláusula
- La afición del Real Zaragoza vuelve a mostrar su rechazo a los rectores del club en la fachada principal de las oficinas
- Primera convocatoria de David Navarro como entrenador del Real Zaragoza: El Yamiq se cae de la lista contra el Cádiz
- David Navarro se sentará en el banquillo del Real Zaragoza en Cádiz y gana enteros para quedarse hasta el final de la temporada
- El nuevo póker de técnicos en el Real Zaragoza
- El Real Zaragoza reacciona con David Navarro en Cádiz y se agarra a la vida (0-1)