REAL ZARAGOZA
Valery sufre una dislocación de hombro en el entrenamiento del Real Zaragoza
Una ambulancia ha tenido que acudir a la Ciudad Deportiva, aunque finalmente han podido recolocarle la articulación
Valery Fernández ha sufrido un percance al final del entrenamiento de este martes del Real Zaragoza. Al futbolista catalán se la ha salido el hombro en la parte final de la sesión y ha sido necesario incluso que acudiera una ambulancia hasta la Ciudad Deportiva, puesto que Valery se ha mareado un poco por el dolor. Finalmente no ha hecho falta trasladarlo a ningún centro porque los servicios médicos han conseguido recolocar el hombro del futbolista.
El conjunto aragonés, a las órdenes de David Navarro, se ha ejercitado desde las 11.00 en el campo 5 de la Ciudad Deportiva con las ausencias de los futbolistas lesionados Tachi, Guti y El Yamiq. Además, antes de la sesión el técnico, a quien el club ha confirmado como responsable del banquillo hasta final de la temporada, ha mantenido una charla con Mario Soberón, uno de los futbolistas que no tuvo minutos el pasado viernes en la victoria en Cádiz.
- El Cádiz destituye a Garitano y el gran objetivo del Zaragoza para el banquillo tomará las riendas
- La victoria del Granada en Riazor reduce el mordisco del Real Zaragoza con la salvación
- El Deportivo se opone a la marcha de Ismael Arilla al Real Zaragoza y se remite a su cláusula
- La afición del Real Zaragoza vuelve a mostrar su rechazo a los rectores del club en la fachada principal de las oficinas
- Primera convocatoria de David Navarro como entrenador del Real Zaragoza: El Yamiq se cae de la lista contra el Cádiz
- David Navarro se sentará en el banquillo del Real Zaragoza en Cádiz y gana enteros para quedarse hasta el final de la temporada
- El nuevo póker de técnicos en el Real Zaragoza
- El Real Zaragoza reacciona con David Navarro en Cádiz y se agarra a la vida (0-1)