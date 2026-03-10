Valery sufre una dislocación de hombro en el entrenamiento del Real Zaragoza

Valery Fernández ha sufrido un percance al final del entrenamiento de este martes del Real Zaragoza. Al futbolista catalán se la ha salido el hombro en la parte final de la sesión y ha sido necesario incluso que acudiera una ambulancia hasta la Ciudad Deportiva, puesto que Valery se ha mareado un poco por el dolor. Finalmente no ha hecho falta trasladarlo a ningún centro porque los servicios médicos han conseguido recolocar el hombro del futbolista.

El conjunto aragonés, a las órdenes de David Navarro, se ha ejercitado desde las 11.00 en el campo 5 de la Ciudad Deportiva con las ausencias de los futbolistas lesionados Tachi, Guti y El Yamiq. Además, antes de la sesión el técnico, a quien el club ha confirmado como responsable del banquillo hasta final de la temporada, ha mantenido una charla con Mario Soberón, uno de los futbolistas que no tuvo minutos el pasado viernes en la victoria en Cádiz.