El entorno más cercano de David Navarro le considera capaz de poner a salvo al Real Zaragoza: "Es un currante y un valiente, vive sin corsé"

Ya es oficial que el Real Zaragoza pone su vida en manos de David Navarro. El técnico permanecerá en el cargo hasta final de temporada con la difícil misión de sacar adelante al equipo aragonés, inmerso en el peor momento de su existencia, con la desaparición del fútbol profesional a apenas un paso. Pero hay vida y, por tanto, esperanza. Vale la pena creer en Navarro o eso propone el entorno más cercano del técnico, los que mejor lo conocen. Entre ellos está Antonio Laclériga, reputado traumatólogo y entrenador cuya relación con David nació en esa Escuela Aragonesa de Entrenadores en la que coincidieron en un curso de inteligencia emocional en el fútbol, hace 13 años y al que también acudieron, entre otros, Néstor Pérez, asistente ahora de Navarro en el Zaragoza, o la psicóloga Lorena Cos.

«Ahí empezamos a entablar amistad, pero fue luego, en el curso nacional de entrenador en el que fue mi profesor, cuando hablamos y más se fue reforzando la relación», recuerda Laclériga, que sería reclutado después por Navarro para ser su segundo en el Tarazona. «Yo había dejado el Santo Domingo Juventud a mitad de temporada y me ofreció irme con él. No lo dudé, pero tenía que ser a tiempo parcial ya que yo soy traumatólogo y tenía que trabajar. Y así fue, juntos pudimos disfrutar de un gran año y medio y de aquel ascenso. Esa amistad se fortaleció mucho a través de una convivencia permanente».

El vínculo creció, sobre todo, «porque somos muy distintos», afirma Laclériga. «Él es muy pasional, metódico y todo tiene un porqué, mientras que yo soy más pausado y tolerante con todo. David es capaz de ver que un aspersor no está regando igual que todos y coger la manguera para que todo quede igual porque, asegura, todo es importante, hasta el último detalle», explica. «No es que sea cabezota, pero tiene las ideas muy claras, es muy estudioso y reflexivo, pero su mensaje enlaza bien con el jugador porque lo hace a través de un lenguaje que el futbolista entiende muy bien y eso lo lleva también a la vida cotidiana».

En ese sentido, Antonio recurre a la charla en el vestuario antes de saltar al campo en Cádiz. «Es muy de David Navarro. Suele tirar de corazón, pero no siempre porque al final puede estallar. Tiene que haber algo debajo», matiza. «Es muy versátil, no muere con una idea sino que es capaz de cambiar lo que haga falta, también durante el partido. Está en todo y le gusta que sus ayudantes le den mensajes concisos. Se ha trabajado mucho como entrenador pero también como persona y se ha rodeado de gente que le ha aportado. Es todo un currante del fútbol», asevera. Y un «valiente que vive sin corsé hasta el punto de que a veces necesita que le frenen», añade enseguida. Por eso, el reto, aun siendo mayúsculo, no le asusta. «Él ya sabía que esta situación podía darse, pero yo esperaba que fuera lo más tarde posible porque el desgaste podía ser brutal. Pero él es así. Al Tarazona lo cogió en descenso y acabó ascendiendo y la temporada siguiente seguía mirando hacia arriba».

Por eso, Laclériga aboga ahora por darle espacio y dejarlo «tranquilo», si bien reconoce que le mandó un mensaje de felicitación tras una primera rueda de prensa «brutal, buenísima».

"Uno de los nuestros"

Otro de los que mejor conocen al entrenador del Real Zaragoza es Javi Roda, actual entrenador de porteros en el Elche y que, junto a Laclériga y Pablo Quílez, también ahora en el Zaragoza, formaban parte de aquel cuerpo técnico que hizo campeón al Tarazona. «David es una persona cercana, que siente pasión por el fútbol y trabaja mucho por y para este deporte», resume. «Es todo dedicación y con esa capacidad de delegar que no es fácil de poseer. Esa charla que dio al equipo en Cádiz es David Navarro en estado puro, no es postureo».

Ni es casualidad, afirma, que el Zaragoza haya ganado los dos partidos bajo su mandato. «Tiene talento para interpretar las situaciones y detecta a la perfección las fortalezas y debilidades del rival. Su plan de partido en Cádiz lo deja claro, ya que, además de un gran planteamiento, luego ajusta muy bien en función de los movimientos del adversario. Domina todos los registros».

Coincide Roda con Laclériga en la mejor palabra que define a Navarro: «valiente», como lo demuestra, en su opinión, asumir semejante desafío en la peor situación en la historia del club. «Nada hay más bonito que entrenar al equipo de tu tierra y al que más quieres. Por eso, no me preocupa». Y es que el Zaragoza «lo es todo para David, como para todos los que tenemos ese sentimiento que no se puede explicar si no se lleva dentro».

Aunque la empresa se las trae. «La situación es muy difícil, pero David es capaz de sacar esto adelante. Siendo realistas, hay pocas opciones de salvarse, pero las hay y David, Néstor (con el que forma una pareja idónea), Pablo y el resto van a poner todo el alma para intentarlo, que es lo que haríamos todos», indica. «Cuando me enteré que cogía al equipo le dije que había que ser valiente porque no tiene nada que perder y le pedí que disfrutara el momento. Si hay que morir, que sea con los nuestros».