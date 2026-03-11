El esperado retorno de una pieza clave: Keidi Bare le sienta bien al Real Zaragoza

Hace no demasiadas semanas, Keidi Bare y Toni Moya formaban junto a Guti un tridente en la medular sobre el que se sustentó ese Real Zaragoza que lo bordó en Santander, donde lo que parecía el punto de inflexión definitivo del equipo se convirtió en el origen de una pesadilla. Con el extremeño como mediapunta y el albanés y el canterano formando pareja en la sala de máquinas, Sellés mantuvo esa idea en los dos siguientes partidos, ambos en casa y decisivos para escapar de la quema. Pero los empates ante Real Sociedad B y Castellón en sendas actuaciones horribles de un Zaragoza que mereció perder ambos duelos, metieron en serios problemas al equipo y a su entrenador.

En Albacete, Moya y Bare fueron suplentes y ambos cayeron lesionados para formar parte de un extenso parte de guerra habitado también por Guti y por Kodro. Más de un mes después, solo el albanés ha vuelto (entró en la segunda parte en Cádiz), si bien ambos llevan un par de semanas entrenando ya con el grupo. Todo apunta a que Moya regresará a la lista ante el Almería.

La recuperación de ambos, sobre todo la de Keidi, es agua bendita para el cuerpo técnico encabezado por David Navarro, que considera a los dos centrocampistas piezas clave en ese once base sobre el que pretende sustentar las esperanzas de salvación. Cierto es que Mawuli está cumpliendo y que su rendimiento y el de Francho, de vuelta al centro desde hace un par de jornadas tras haber transitado durante todo el curso entre el pivote, el interior, la mediapunta e incluso el lateral, fue muy satisfactorio en Cádiz, pero la recuperación de efectivos en la medular y la experiencia y poso que pueden aportar tanto Moya como Bare se consideran vitales.

Se trata, sobre todo, de equilibrio. Keidi Bare, su limpia salida de balón incluso con presión a la espalda, su dinamismo y su capacidad de sacrificio asoman ahora como elementos que pueden llegar a ser diferenciales para alimentar esas esperanzas de salvación de un Zaragoza que gana enteros cuando Keidi es titular, aunque solo ha podido serlo en 12 ocasiones este curso por culpa de las mismas lesiones que le vienen castigando desde que llegó. Cuatro victorias, cuatro empates y otras tantas derrotas firma el cuadro blanquillo cuando Bare ha formado en la foto, algo que podría volver a hacer muy pronto.

En este sentido, Keidi ha participado en las seis victorias logradas hasta ahora en Liga por el cuadro blanquillo, si bien tanto en Mendizorroza ante el Mirandés como en Cádiz lo hizo en menor medida, partiiendo desde el banquillo. Con él en condiciones, el Zaragoza es mejor.