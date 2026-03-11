El Real Zaragoza confirma la lesión muscular de El Yamiq y la luxación de hombro de Valery

A través de un comunicado conjunto, el Real Zaragoza ha publicado este miércoles el parte médico de El Yamiq, lesionado desde el pasado jueves, y de Valery, que sufrió una luxación de hombro durante el entrenamiento del martes que le obligó a ser evacuado en ambulancia a un hospital.

"El jugador Valery Fernández sufrió durante el entrenamiento de este martes una luxación de su hombro izquierdo que precisó de reducción en el Hospital Universitario QuirónSalud Zaragoza. Los servicios médicos del club realizarán en los próximos días un exhaustivo seguimiento del estado de la lesión para valorar su evolución", indica el club, que no precisa el periodo de baja previsto, si bien, como avanzó este diario, nunca será inferior a dos meses en función de si debe pasar por el quirófano o no.

"Por su parte, las pruebas médicas realizadas a Jawad El Yamiq tras retirarse del entrenamiento del pasado jueves han determinado que sufre una lesión a nivel del bíceps femoral de su pierna izquierda. En su caso, la evolución que presente marcará la disponibilidad para su reincorporación progresiva a la dinámica del grupo", expone el Zaragoza. El central, en pleno ramadán, ya no viajó a Cádiz y permanecerá en torno a cuatro semanas alejado de los terrenos de juego.