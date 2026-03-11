Soberón, con molestias musculares, y Gomes, con migrañas, bajas en el entrenamiento del Real Zaragoza

No hay tregua en el Real Zaragoza, escenario continuo de problemas físicos que convierten a la enfermería en foco diario de sorpresas y disgustos.

Con Valery, al que una luxación de hombro mantendrá al menos dos meses de baja, y El Yamiq, sometido en las últimas horas a más pruebas, pendientes de conocer el alcance estado de sus respectivas dolencias, esta vez la sorpresa ha sido doble.

Y es que tanto Soberón como Gomes no han participado en la sesión de entrenamiento programada en el Ibercaja Estadio. El delantero sufre molestias musculares que le han apartado del grupo y será su evolución la que determine si es necesario realizar exámenes médicos.

La ausencia del cántabro se produce un día después de la conversación que mantuvo con el técnico David Navarro justo antes del entrenamiento del pasado martes. El punta se quedó sin jugar en Cádiz por primera vez esta temporada, ya que, como titular o desde el banquillo, siempre había jugado cuando estuvo disponible.

El consejero Guzmán Pérez-Ayo presenció la sesión desde el césped del Ibercaja Estadio

Por su parte, Álex Gomes tampoco entrena por culpa de unas migrañas que han desaconsejado su participación activa en una sesión que tampoco contó con los lesionados Guti y Tachi, ambos con varias semanas por delante antes de volver a los terrenos de juego.

La sesión, la antepenúltima antes del duelo del sábado ante el Almería, ha estado presidida por el buen ambiente y ha contado con la presencia del consejero Guzmán Pérez-Ayo, el último en incorporarse, a finales del año pasado, al consejo de administración. La victoria del pasado viernes en Cádiz ha devuelto la esperanza en lograr una salvación de la que el conjunto aragonés se encuentra ahora a seis puntos de distancia.