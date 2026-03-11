La maldición del Ibercaja Estadio: la vida pasa por aquí pero el Real Zaragoza es peor en casa que fuera

Hay quien sostiene que el Ibercaja Estadio está maldito. Se apoya semejante afirmación en una trayectoria del Real Zaragoza como local más cercana a un fenómeno paranormal que a cualquier otra cosa. Porque no es habitual que un equipo alcance la jornada 30 del campeonato con apenas dos triunfos en casa y solo 11 puntos logrados sobre 42, lo que subraya la incapacidad manifiesta como local de una escuadra que apenas ha logrado retener la cuarta parte (26%) de todo lo que se ha puesto en disputa en el recinto modular.

El Zaragoza es de lo peor en casa en todo. Solo la Cultural ha logrado menos tantos (8) que los 10 firmados ante su afición por un conjunto aragonés que también es el segundo peor en tantos en contra. 21 ha encajado ya en 14 partidos el cuadro blanquillo, solo uno menos que los recibidos por el Mirandés, también abocado a un exilio (jugó en Mendizorroza varios partidos por obras en Anduva) ya finalizado.

El nefasto rendimiento como local del Zaragoza provoca que la temporada 25-26 forme parte ya de la historia más negra del club, ya que nunca antes se consiguieron tan malos resultados en casa (dos victorias ante Huesca y Leganés, cinco empates y siete derrotas) a estas alturas. De hecho, la cosecha de los aragoneses es más fructífera fuera de casa (16 puntos en 15 partidos) que en su feudo (11 en 14), algo que está lejos de ser lo habitual. En todo caso, no es el único, ya que otros cuatro equipos de Segunda también se están mostrando más acertados fuera que en casa y casi todos ellos comparten el furgón de cola con el Zaragoza. Son los casos de la Cultural (10 en casa y 17 fuera), Leganés (16 y 18) y Valladolid (16 y 17), si bien estos dos últimos, al igual que el Zaragoza, también han jugado un partido menos como local que como visitantes. El Deportivo (22 y 27), en pugna por el ascenso, es el único que no se ajusta al patrón.

Sin duda, el factor Romareda se está echando en falta. El frío ambiente en el Ibercaja Estadio y la mística que envolvía el municipal no ayudan a un equipo ya de por sí débil que se ha quedado sin ese factor extra que le diferenciaba de la mayoría. Porque La Romareda daba puntos, como bien sabe una escuadra aferrada a ella en las últimas temporadas para salvar el pellejo. Ahora, en pleno éxodo obligado, todo es diferente.

Desde que bajó a Segunda solo una vez ha recaudado más puntos lejos de su feudo que ante su gente y fue en la 19-20, cuando la irrupción de la pandemia frenó a un Zaragoza directo al ansiado ascenso

De hecho, el Zaragoza siempre se ha mostrado, a lo largo de la historia, mucho más poderoso en casa que fuera. Las campañas en las que ha sido mejor visitante que local han sido algo excepcional. Desde que bajó a Segunda solo una vez ha recaudado más puntos lejos de su feudo que ante su gente y fue en la 19-20, cuando la irrupción de la pandemia frenó a un Zaragoza directo al ansiado ascenso. Sin embargo, el regreso del fútbol tras tres meses de parón, devolvió a un equipo desconocido que, sin afición en los estadios, echó demasiado de menos el apoyo de su afición, lo que resultó decisivo para quedarse en Segunda. 31 puntos logró en casa aquel Zaragoza de Víctor Fernández y 34 fuera.

La tónica general

En el resto de campañas, y casi siempre a lo largo de su existencia, los aragoneses siempre han sumado más en casa, tanto si ha peleado por no bajar a Primera RFEF como en las escasas ocasiones en las que ha opositado al ascenso. 28 puntos logró el curso pasado en casa y 23 fuera, un balance casi idéntico al del curso anterior (27 y 24). Más diferencia hubo en la 22-23 (34 y 19) y algo menos en la 21-22 (31 y 25).

La pandemia y la restricción de aforo también marcó la 20-21 en la que el Zaragoza se salvó gracias a su mayor poderío en casa (34) que fuera (16), algo que también había presidido el rendimiento del equipo antes del virus. En la 18-19 se lograron 28 puntos como local y 23 como visitante, mientras que en la 17-18 fueron 42 y 29; 30 y 20 se firmaron en la 16-17 y 41-23 en la 15-16, cuando se produjo la mayor diferencia junto a la 20-21. En las dos campañas siguientes al descenso, la tendencia fue la misma (28 y 25 en la 13-14 y 37 y 24 en la siguiente).