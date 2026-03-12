David Navarro 'mima' a Kenan Kodro y Soberón puede sufrir pequeña rotura muscular

El Real Zaragoza se ha ejercitado este jueves en la Ciudad Deportiva en una sesión de entrenamiento en la Ciudad Deportiva en la que Kenan Kodro, con reparto de cargas, una ligera sobrecarga, ha trabajado al margen de sus compañeros después de marcar el gol en Cádiz, donde regresó a la titularidad tras tener minutos ante el Burgos después de la lesión en la musculatura isquiotibial que sufrió ante el Albacete a finales de enero. En principio, la previsión es que pueda estar ante el Almería y David Navarro le ha querido proteger de cara a ese duelo, aunque habrá que ver sus sensaciones en el entrenamiento de este viernes.

Va a ser baja segura contra el conjunto almeriense Soberón, ya que no se entrenó ni ayer ni este jueves, y a falta de que se le realicen las pruebas médicas podría sufrir una pequeña rotura fibrilar, por lo que no estaría ante el Almería, el Deportivo y el Racing si se confirma se diagnóstico cuando se le haga la correspondiente resonancia. El delantero no tuvo minutos ante el Cádiz en el estreno de David Navarro, que para este partido puede recuperar a Bakis tras su lesión muscular en el aductor.

Mientras, Álex Gomes se ha ejercitado con normalidad tras no hacerlo el miércoles por migrañas y estará disponible para Navarro en ese duelo, donde las bajas en defensa, en el eje, de El Yamiq y Tachi, ambos lesionados, hacen vital su presencia para ser un relevo en un centro de la zaga que apunta a estar de nuevo formado por Insua y Radovanovic. Mientras, Saidu ha empezado a entrenarse esta semana tras el tratamiento en su rodilla izquierda con plasma por el edema óseo con afectación cartilaginosa que sufre desde mediados de febrero y habrá que ver si entra en la convocatoria. Guti, con su lesión en la rodilla, es baja segura, como El Yamiq, Tachi, Soberón y Valery, este último tras la luxación en el hombro que sufrió el martes.