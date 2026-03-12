Hugo Pinilla declara su amor incondicional: "Me veo toda mi vida aquí, quiero al Zaragoza por encima de cualquier otro club"

Hugo Pinilla, en palabras a los medios oficiales del Real Zaragoza, dejó claro que la renovación hasta 2030 es solo un paso más en el deseo de que toda su carrera sea con la blanquilla. "Es una ilusión tremenda, renovar con el club de mi vida hasta el 20230 y en el que quiero estar por siempre. Soy una persona que me veo toda mi vida aquí, quiero al Zaragoza por encima de cualquier otro club, es el equipo donde he crecido, donde quiero triunfar y donde quiero estar toda mi vida", aseguró el joven mediapunta, que tenía contrato hasta 2028 y que ahora pasa a todos los efectos a ser del primer equipo, aunque tendrá dorsal del B.

"Me acuerdo de ese niño que entró en alevines que tenía ese sueño de poder estar en el primer equipo y es un orgullo tremendo por todo el esfuerzo realizado en estos años, que ha tenido su recompensa para poder renovar. Es una gran responsabilidad, sabemos dónde estamos, el club al que pertenecemos y la exigencia que tiene vestir esta camiseta y tenemos que salir todos los fines de semana a darlo todo y a dejarnos todo por el equipo", aseveró el canterano, que jugó de inicio en Cádiz y que tiene opciones de hacerlo, bastantes, ante el almería este sábado.

"Me sentía en Cádiz responsabilidazo y con muchas ganas de dejarlo todo por el Zaragoza, te pueden salir mejor o peor las cosas pero la actitud es innegociable. El equipo demostró que eso está por encima, para mí fue una de las claves que nos ayudaron a ganar los tres puntos", reseñó, con la mención puesta en los canteranos que están ahora en el Zaragoza, como Francho o Guti, que han triunfado antes que él: "Quieres ser como ellos desde pequeño, se ve mirando su ejemplo que con trabajo y esfuezo todo es posible y son supercercanos a nosotros, son referentes pero han sido uno de nosotros, te hacen sentir muy cómodo con ellos".