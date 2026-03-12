Un ilustre exzaragocista en el nuevo entramado societario del Atlético de Madrid

Apollo Sports Capital, compañía global de inversión en deporte del fondo estadounidense Apollo, formalizó y culminó este jueves su entrada como accionista mayoritario y nuevo propietario del Atlético de Madrid, con un nuevo consejo de administración de 11 miembros, cinco suyos, al que se incorpora el exfutbolista del Real Zaragoza David Villa, y con la aprobación de una ampliación de capital de 100 millones de euros, informó el club. Con la entrada de Apollo, Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado, Enrique Cerezo, presidente, y el Fondo Ares ven reducida su presencia accionarial, pero seguirán en el club colchonero.

El Real Zaragoza tiene poderosos vínculos con el Atlético de Madrid, ya que el secretario del Consejo de Administración, Pablo Jiménez de Parga, cargo que mantiene, la mano derecha de Gil Marín, posee el 88% de Global Tavira, la sociedad mayoritaria en Real Z LLC, la propietaria del 99% del Zaragoza desde 2022, y Ares está representado en dos de las 5 sociedades, en Real Ventures, con el consejero de ese grupo inmobiliario Mark Affolter junto a Jorge Mas y en Z Fútbol, con Jim Miller, también consejero de Ares junto al propio Affolter. Miller está entre los 11 consejeros del club rojiblanco y De Parga es el secretario del consejo. Además, Mariano Aguilar es el hombre de confianza de Gil Marín en el consejo zaragocista.

El acuerdo para la llegada de Apollo quedó resuelto en la Junta General Extraordinaria celebrada este mediodía en el estadio Riyadh Air Metropolitano, tras el acuerdo anunciado el pasado 10 de noviembre, con lo que el Atlético de Madrid, incluidos sus franquicias Atlético de San Luis en México y Atlético Ottawa en Canadá, pasan a ser propiedad mayoritaria de Apollo Sports Capital.

"Como parte de la operación, el Grupo Quantum Pacific (QPM) conservará la mayoría de sus participaciones anteriores y será el segundo mayor accionista, mientras que Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo y los fondos de Ares permanecerán como accionistas", expresó Apollo en un comunicado.

En la junta, con una representación del 98,66 por ciento del capital social y con la aprobación de todos los acuerdos "por unanimidad”, según el comunicado del club, quedó configurado el nuevo Consejo de Administración, que pasa de seis a once miembros, con la estructura liderada por Apollo Sports Capital, con el 55 por ciento de las acciones, según acordó en noviembre, aunque ninguna de las partes ha comunicado públicamente la cantidad de títulos.

Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado y actual accionista de control, reducirá su participación en el club hasta el entorno del 10%. Quantum Pacific, firma británica fundada por el magnate israelí Idan Ofer, será a partir de ahora el segundo accionista, con alrededor de un 25%. Ares Management reducirá su cuota al entorno del 5%, mientras que Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, contará con aproximadamente un 3% y el resto de minoritarios controlará el porcentaje restante. Hasta ahora, Atlético HoldCo, donde están Ares, Gil Marín y Cerezo, controlaba el 70% del capital rojiblanco.

Además de la permanencia de Enrique Cerezo, como presidente del Atlético, y Miguel Ángel Gil Marín, como consejero delegado, Apollo incorpora cinco consejeros (Robert Givone, Tristram Leach, Sam Porter, Javier Valle y Antonio Vázquez-Guillén); se suma David Villa, leyenda del fútbol español y campeón de Liga con el Atlético de Madrid en 2014, además de exjugador del Real Zaragoza entre 2003, cuando llegó desde el Sporting, y el 2005, traspasado al Valencia tras dos grandes temporadas de blanquillo, con 35 goles oficiales en 82 partidos.

"Estoy muy feliz de poder regresar al club con nuevas responsabilidades, pero las mismas ganas de seguir ayudando a hacer más grande al Atlético de Madrid temporada tras temporada. El club lleva varios años de gran crecimiento y espero contribuir a que sigamos cosechando éxitos. Estoy muy agradecido porque hayan pensado en mí para este cargo”, expuso el Guaje en declaraciones a los medios oficiales del club.

Al órgano rojiblanco se añade un nuevo miembro por parte del accionariado de Quantum Pacific, Amit Singht, además de Antoine Bonnier, que ya figuraba en el consejo, y otro de Ares Management (Jim Miller). Pablo Jiménez de Parga seguirá ejerciendo como secretario del Consejo, según especificó el club rojiblanco en su nota.

La gestión durante al menos los próximos tres años seguirá liderada por Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club, y Enrique Cerezo, presidente, como ya anunciaron todas las partes el 10 de noviembre. Apollo, según fuentes próximas al acuerdo, considera muy importante su labor para garantizar la continuidad y visión del proyecto. Por su parte, Jim Miller, codirector de estrategia de Deportes, Medios y Entretenimiento de Ares, también accionista del club, expresó que este fondo está “entusiasmado de continuar apoyando al Atlético de Madrid. Confiamos en el futuro del club mientras construyen sobre el impulso y el gran éxito que hemos logrado juntos”, agregó en declaraciones recogidas también en la nota de prensa de Apollo.