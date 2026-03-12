Marcos Luna: "La situación del Real Zaragoza no es casual, hay un cúmulo de decisiones desacertadas"

Vuelve a Zaragoza, no a La Romareda, pero sí al Ibercaja Estadio, ¿con qué sensaciones vuelve?

Con una sensación rara, es algo que hasta hace un tiempo no me imaginaba, volver a Zaragoza como visitante y vistiendo esta camiseta pues no podía pensarlo, pero el fútbol tiene estas cosas y lo afronto de la manera más profesional que puedo, ya que me debo a mi equipo y es lo que toca, eso por supuesto. Está siendo una semana especial también porque hablas más con familiares y amigos, comentando el momento raro que me va a tocar vivir, muchos de ellos estarán en la grada, pero hay que tomarla como una situación más, por muy especial que sea. Cuando juegas contra el club donde siempre has estado, el equipo de tu vida y en tu ciudad, es algo raro y lo sigue siendo cuando lo haces más veces, pero si es la primera como es este caso, pues aún choca más.

"Está siendo una semana especial. Estaré concentrado en lo que a mí me atañe, que es el partido, porque al final cuando pita el árbitro el inicio es un encuentro más. Lo especial es el antes y el después"

¿Qué cree que sentirá?

No sé, yo estaré concentrado en lo que a mí me atañe, que es el partido, en lo que me pida el entrenador en caso de partir de titular e intentaré evadirme de lo externo, porque al final cuando pita el árbitro el inicio es un encuentro más. Lo especial es el antes y el después.

El Almería llega lanzado. 16 puntos de 18, en ascenso directo y con la sensación de que la candidatura a subir tiene muchas fuerza.

Llegamos en una dinámica muy positiva, acumulando victorias y buenas sensaciones y con la mentalidad de alargar esta buena racha, porque cuando estás en un momento así es vital intentar que sea lo más largo posible en el tiempo, con victorias o al menos no perder, que en esta Liga tan igualada también es importante. Vamos a Zaragoza con el convencimiento de lograr los tres puntos, eso por supuesto.

La seña de identidad del Almería es su ataque, 56 goles en 29 jornadas...

Arriba estamos muy bien, tenemos no solo calidad de jugadores ofensivos sino también cantidad, porque sumamos seis o siete futbolistas en ataque de una aportación importante no solo para Segunda, incluso para jugar en una Liga de más nivel y eso se nota. Es gente capaz de decidirte los partidos y eso te hace estar siempre muy vivo, tanto en los momentos en que te va todo de cara como cuando no salen las cosas, porque en cualquier acción aislada puedes resolver una situación.

"Se están cumpliendo mis expectativas esta temporada. Creo que he progresado bastante como jugador, en un equipo que busca más la posesión de balón, el dominar los partidos, con un entrenador (Rubi) que está muy encima del futbolista, de su mejora individual y la verdad es que he notado ese cambio y esa evolución en mi fútbol"

¿Está cumpliendo la temporada sus expectativas? Empezó jugando, después Chirino le quitó un poco el sitio, ahora vuelve a estar usted más presente...

Se están cumpliendo, sí, a nivel de evolución me he notado un cambio grande. El Almería es un club que tenía unas aspiraciones altas con una plantilla acorde a ello y eso te hace subir el nivel de exigencia. Sabía que me iba a iba a encontrar un rival por el puesto de mucho nivel, como es Dai (Chirino), que es un gran jugador. Es la competencia por luchar para jugar lo que aumenta la mejora de cada uno.

¿Siente que ha progresado como jugador?

Pues bastante la verdad, vas a un modelo diferente, a un equipo que busca más la posesión de balón, el dominar los partidos, con un entrenador (Rubi) que está muy encima del futbolista, de su mejora individual. La verdad es que he notado ese cambio y esa evolución en mi fútbol.

Firmó un contrato largo, hasta 2029, y el Almería está peleando por subir. Se imagina pisando ya Primera, ¿no?

Sería bonito jugar en Primera, porque en ese sentido no soy una excepción y todos queremos llegar a ese élite del fútbol. Y ahora mismo está cerca, no diré que fácil, porque quedan 39 puntos por jugarse y hay muchos candidatos al acecho para hincarte el diente en cuanto fallemos, pero ahora estamos en esa posición que queremos estar al final de curso y la que tenemos que defender. Sería magnífico conseguir el ascenso con este club que tiene tantas ansias por subir, que ha puesto las ganas y los medios para un proyecto importante, y ojalá se dé, sería muy bonito.

"El Zaragoza ha dolido mucho y sigue doliendo. Es que lo veo no solo como un aficionado más, porque soy de ese equipo, sino que también porque tengo muchos amigos ahí, por saber que lo están pasando tan mal"

¿Al Zaragoza cómo lo ha visto? Esta temporada ha dolido más que nunca, ¿no? Usted es zaragocista, empezó en alevines de primer año y el sentimiento está ahí...

Ha dolido mucho y sigue doliendo. Es que lo veo no solo como un aficionado más, porque soy del Zaragoza, sino que también porque tengo muchos amigos ahí, por saber que lo están pasando tan mal, que han vivido una temporada en la que prácticamente no han podido sacar la cabeza en ningún momento. Duele cuando hablas con ellos, cuando preguntas o solo ya de imaginarte cómo lo están pasando.

¿Por qué el Zaragoza ha llegado a esta situación tan límite?

Es que lo que vive no es algo casual, el Zaragoza lleva unos años en la que la realidad es la que es, la de luchar por cosas que nadie quiere, por una permanencia en Segunda cuando es un club que debería estar en la carrera subir, o como mínimo, estar en esa pelea hasta el final, aunque es verdad que subir es supercomplicado. Ha habido un cúmulo de decisiones desacertadas desde algunos de los organigramas del club y ha salido esta temporada tan mala que nadie queríamos ni nos imaginábamos, pero hay que intentarla salvar.

"¿Txema Indias y Gabi? El pasado ya no se puede cambiar, mi momento fue ese, el que viví con esas personas y no tenía una bola de cristal para saber cuánto tiempo iban a estar en esos puestos. Tuve que tomar una decisión y fue lo que hice"

El director deportivo y el entrenador que estaban en verano cuando usted tuvo que abrir la puerta e irse, Txema Indias y Gabi, ya no están. ¿Le da rabia eso, el pensar que podría seguir aquí?

Al final son los que estaban cuando me tocó tomar esa decisión de salir, con el contexto que tenía, pensé que era la correcta, la de sentirme valorado, la que me transmitieran esa confianza desde el club y desde el entrenador. Y entonces yo sentí que en el Zaragoza no existía, busqué ese cariño en otro sitio y en Almería me lo demostraron y les estoy muy agradecido. Es que además el pasado ya no se puede cambiar, mi momento fue ese, el que viví con esas personas y no tenía una bola de cristal para saber cuánto tiempo iban a estar en esos puestos. Tuve que tomar una decisión y fue lo que hice.

Ha salido Sellés y ha vuelto David Navarro, al que usted conoce bien de la temporada pasada, y de la anterior, cuando fue segundo de Víctor. ¿Ve más razones para la esperanza?

Lo primero es desearle toda la suerte del mundo a David, que ya lo hice por teléfono cuando se hizo oficial su regreso y le tengo mucho cariño por la época que compartimos. Yo ante el Cádiz vi a un equipo vivo, es que alguien que pusiera la televisión y, sin saber cómo estaba la clasificación, ve ese partido del Zaragoza y no se imagina que es colista y con esa desventaja que tenía antes de jugar. Tienen que mantener esa línea, ganar aún más en confianza, demostrar que siguen muy vivos, aunque esta semana esperemos que no lo hagan contra nosotros, pero su única idea debe ser ir remando y acortando esa desventaja que tienen.

Marcos Luna se marcha de varios rivales ante la Cultural. / LA VOZ DE ALMERÍA

¿Se salva el Zaragoza?

Las matemáticas dicen que se puede, así que, ¿por qué no? Es que hay tiempo... No se puede mentir, es una situación que es complicada porque hay un debe importante de puntos y si lo analizas fríamente hay más argumentos para creer que no se va a poder que por pensar que se va a conseguir, pero en el fútbol y en la vida hay muchas cosas que no tienen un guion establecido y mientras haya esperanza...

"Las matemáticas dicen que se puede, así que, ¿por qué no? Es que hay tiempo.... No se puede mentir, es una situación que es complicada porque hay un debe importante de puntos y si lo analizas fríamente hay más argumentos para creer que no se va a poder que por pensar que se va a conseguir, pero mientras haya esperanza..."

¿Llegó usted a perder esa esperanza? Hubo momentos de esta tenporada que parecía que el descenso estaba escrito...

Ha habido algunos partidos en los que la sensación era la de un equipo más derrotado, no es que no tuvieran ganas de ganar, eso nunca, pero sí que se notaba que les costaba más competir, que es algo que debes tener siempre. Hubo momentos en que parecía que no les daba para competir y ahí se veía más lejos, muy lejos, la posibilidad de la permanencia. Yo creo que en Cádiz le dieron un poco la vuelta a eso, se vieron otras hechuras de equipo y tienen que seguir con esa idea.

Lalo Arantegui ha sido hasta hace unos días su representante y ahora ha vuelto a la dirección deportiva. ¿Qué le parece?

La verdad es que fue una situación muy repentina su fichaje por el Zaragoza y lo que puedo asegurar es que si ha vuelto es por el amor inmenso que le tiene al club. Tenía un proyecto personal con jugadores, entre los que estaba yo, y creo que le iba bastante bien porque ha tenido buen ojo para elegir a los que estábamos ahí con él (sonríe). Si ha dejado de lado ese proyecto para meterse en el Zaragoza es porque ha sentido que podía sacar la situación adelante y porque quiere al club.

"Para mí Lalo sí es un rayo de esperanza para el Zaragoza. Es una persona que dejó buen sabor de boca en mucha gente, en otra no tanto, aunque siempre es muy difícil tener a todo el mundo contento, mucho más cuando se está tanto tiempo como estuvo él en la anterior etapa. Es alguien muy preparado y muy zaragocista y ojalá le vaya muy bien"

Lalo ya estuvo de director deportivo, es zaragocista, ya conoce la casa... ¿Es un rayo de esperanza para una recontrucción?

Para mí, sí lo es. Es una persona que dejó buen sabor de boca en mucha gente, en otra no tanto, aunque siempre es muy difícil tener a todo el mundo contento, mucho más cuando se está tanto tiempo como estuvo él en la anterior etapa. Es alguien muy preparado y muy zaragocista y ojalá le vaya muy bien y que ese regreso sea lo mejor para el Zaragoza, que es lo que queremos todos.

Luna, junto al segundo de Gabi, Mario Jiménez, que se sentó en el banquillo en la primera vuelta. / Carlos Gil-Roig

Le habrá dicho que esta semana afloje un poco usted en el lateral derecho del Almería durante el partido...

No, no hemos hablado, lo dejaremos para la semana siguiente porque ahora nos pilla como rivales. Éramos muy amigos y esta semana somos enemigos, mejor no hablar mucho.

Firma a sangre el ascenso del Almería y la permanencia del Zaragoza, claro.

Por supuesto, sería el escenario ideal en este momento, aunque no el soñado. Me gustaría ver al Zaragoza más arriba y que fuera la pareja del Almería en el retorno directo a Primera, pero ahora mismo la situación es la que es y sería el más feliz del mundo si logro subir con el Almería y el Zaragoza se mantiene en Segunda.