El nuevo liderazgo de Juan Forcén y el Real Zaragoza al que lo defenderá su gente

En la primavera de 2022, el Real Zaragoza acabó en manos de un grupo heterogéneo de inversión integrado por un conglomerado de sociedades detrás de las cuales había diferentes empresarios y ejecutivos extranjeros y españoles. Algunos dieron la cara desde el primer momento o, al menos, la pusieron para que se les viera en el primer plano. Otros se escondieron detrás de una espesa niebla esparcida a conciencia. Entre ellos, solo un aragonés: Juan Forcén.

Los nuevos propietarios del Real Zaragoza llegaron a la ciudad con la chequera llena, un proyecto muy ambicioso y la construcción de la Nueva Romareda como oportunidad extraordinaria de negocio a la vuelta de 2027, que entonces aún se perdía en el horizonte y ahora ya está al doblar la esquina. Su primera decisión fue poner al mando de la empresa a Raúl Sanllehí, un ejecutivo catalán con experiencia al más alto nivel, en el Barcelona o el Arsenal. Es decir, experiencia y prestigio.

Desde que pisó la ciudad, Jorge Mas siempre puso el acento en respetar la identidad del Real Zaragoza, su manera de ser, sus valores y su idiosincrasia. El paso del tiempo ha demostrado lo vacías que pueden estar las palabras y que nunca entendió bien de qué club era el nuevo presidente. Mas también pidió respetar la academia y ponerla en valor. Así llamó siempre a la Ciudad Deportiva, el lugar donde históricamente se ha fabricado el talento con el sello aragonés más genuino.

La descapitalización de la cantera y la venta de los mejores activos durante estas cuatro temporadas, además del desmantelamiento de la estructura de mando, pueden servir perfectamente de metáfora de lo que le ha ocurrido al Real Zaragoza. A la misma velocidad que todo se vendía o se desmoronaba, la SAD iba extraviándose y olvidando su filiación aragonesa, dañando el núcleo de su verdadero ADN.

La pérdida de identidad ha sido tremenda, hasta el punto de que el Real Zaragoza ha parecido más una sucursal de un club innombrable, desorientado en una maraña de conexiones con Madrid, que el auténtico e histórico Real Zaragoza. En el peor momento de sus 94 años de vida, en el tiempo que hoy vivimos peligrosamente, la SAD está intentando recuperar sus raíces.

Juan Forcén, el único consejero aragonés, ha ido ganando peso en los últimos meses y su posición es mucho más influyente por una cuestión de bemoles económicos. A partir de ahí, de su voluntad y de unas circunstancias absolutamente extremas que han obligado a cambios de dirección bruscos, es como el Real Zaragoza está tratando de ‘aragonesizarse’ otra vez.

Lalo Arantegui es el mascarón de proa de este nuevo rumbo, pero hay y habrá más. A David Navarro se lo encontró ya dentro. A Fran Gracia o Néstor Pérez los reclutó a su llegada. El director deportivo también quiere a Ismael Arilla y a Diego Serrano en su estructura en la Ciudad Deportiva. Un grupo de trabajo trabado por relaciones profesionales y personales. Quizá todo llegue demasiado tarde, quizá los resultados de esta revolución no sean los esperados en el medio plazo. O quizá sí. Es imprevisible.

Desde hace un tiempo, Forcén se había propuesto que el Real Zaragoza volviera a ser dirigido deportivamente por gente de la tierra, aconsejado por otra gente de la tierra de su máxima confianza que no está de facto pero que siempre ha seguido estando. Desde hace tiempo también, el empresario quiere más ADN aragonés dentro del club. La aparición del consejero Guzmán Pérez-Ayo hay que interpretarla como parte de ese plan. Forcén sigue tratando de convencer a otros empresarios aragoneses para que se sumen al proyecto, que ha pasado de la internacionalización máxima a tratar de recuperar sus orígenes a contrapié y con la historia del club pendiente de si se rompe, o no, el fino hilo que la sujeta.