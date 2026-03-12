Las peñas del Real Zaragoza mantienen la pitada contra la gestión y acentúan su apoyo al equipo

La afición del Real Zaragoza volverá a manifestar su profundo descontento hacia la gestión del club realizada, en especial, durante esta temporada, así como hacia la situación deportiva a la que se ha visto abocado el equipo a causa de dicha gestión. Hace dos jornadas, en el último encuentro disputado por el conjunto blanquillo como local, ante el Burgos, los seguidores ya convocaron una pitada masiva en el minuto 32 de partido. La intención de Gol de Pie y la Federación de Peñas es que el equipo tenga el mejor apoyo en un partido decisivo, pero recalcan que la pitada contra los dirigentes del club ha llegado para quedarse.

Tras lo ocurrido ante el conjunto burgalés y la jornada posterior en Cádiz, la Federación de Peñas del Real Zaragoza ha tomado la decisión de que la pitada se repita dos semanas después, aunque con algunos matices. Después de la victoria del equipo en Cádiz tras una racha de una única victoria en 12 enfrentamientos, el organismo encargado de aunar la voz de los peñistas ha considerado oportuno focalizar la protesta.

El minuto de la pitada seguirá siendo el habitual en las reivindicaciones de la afición del club aragonés, el 32, con su origen en el año de fundación de la entidad. Sin embargo, lo acordado por las peñas es que, en esta ocasión, el apoyo a los jugadores sobre el césped será absoluto. En su lugar, los pitos en el Ibercaja Estadio serán contra los dirigentes y la propiedad del Real Zaragoza.

Los aficionados del Real Zaragoza, durante la pitada ante el Burgos en el minuto 32. / Jaime Galindo

Ante el conjunto burgalés, ni siquiera el tremendo cabreo de los aficionados fue suficiente para conseguir una reacción, y el equipo terminó perdiendo el duelo y regresando al pozo con consecuencias para el cuerpo técnico. Tras la derrota ante el Burgos, tanto el ya exentrenador, Rubén Sellés, como el director deportivo, Txema Indias, fueron destituidos la misma semana y cogió las riendas del equipo David Navarro con Lalo Arantegui en la dirección deportiva.

Así, el pasado viernes, el Real Zaragoza resucitó en Cádiz y sumó tres puntos que le dan aliento para luchar una más que complicada permanencia en Segunda División. Por este motivo, los presidentes de las peñas han acordado que la pitada no debe estar enfocada en los miembros sobre el terreno de juego. El enfado, en cambio, estará dirigido en su totalidad a la propiedad del club y a los máximos directivos designados por esta.