El Real Zaragoza renueva a Hugo Pinilla hasta 2030

El Real Zaragoza ha hecho oficial el acuerdo para la renovación de Hugo Pinilla hasta junio de 2030 en una negociación exprés en la que el club, con la batuta de Lalo Arantegui en la dirección deportiva y con el deseo del jugador de seguir vinculado al equipo de su vida, como ha dejado claro en numerosas ocasiones, la última en enero cuando pese a no tener minutos con Sellés desoyó ofertas importantes de otras canteras, ha movido ficha con celeridad para atar al mediapunta, titular en el estreno de David Navarro en Cádiz el viernes pasado y que apunta a seguir en ese puesto este sábado ante el Almería. El anterior vínculo, con contrato del filial, se extendía hasta 2028 y este lo hace por dos años más, hasta 2030, siendo a todos los efectos jugador del primer equipo, pero manteniendo el dorsal del B.

"El Real Zaragoza y el atacante Hugo Pinilla Ruiz han llegado a un acuerdo para la renovación del canterano hasta 2030!", ha asegurado el club en sus redes sociales. Lo cierto es que la negociación en sí fue rapidísima, ya que el acuerdo fue cuestión de minutos.

Hugo Pinilla, que el 28 de abril cumplirá 20 años, añade esta renovación por el equipo de su vida a lo vivido en la semana pasada, cuando falleció su madre, Ana Cristina Ruiz, y demostró su profesionalidad y carácter jugando en Cádiz desde el inicio del choque en una clara apuesta de David Navarro para darle galones de titularidad por primera vez en Liga al mediapunta. Es una de las joyas de la cantera, probablemente el futbolista de más talento que ha dado la Ciudad Deportiva entre los de su generación.

Acuerdo para la renovación de Hugo Pinilla. / REAL ZARAGOZA

"Si tenemos un objetivo claro en noviembre no hay que esperar a hacerlo en junio", decía hace una semana en su presentación Lalo Arantegui, en su retorno a la dirección deportiva y su primer movimiento con un futbolista, más allá de los del banquillo y la secretaría técnica, lo ha dejado claro que esa política la va a cumplir a rajatabla. La renovación de Pinilla lleva aparejada un aumento de su cláusula, hasta ahora de 1,5 millones por el tipo de contrato que tenía.

Hugo Pinilla llegó al Zaragoza en edad alevín tras haber jugado en el Amistad durante tres temporadas y las dos anteriores en el Valdefierro, club del que su abuelo fue directivo. Su progresión en la cantera zaragocista ha sido constante y debutó el curso pasado en el último partido de la temporada, ante el Castellón, con Gabi en el banquillo. Tras hacer casi toda la pretemporada con el madrileño, empezó el curso a caballo entre el Aragón y el primer equipo, pero con Sellés su presencia en las citaciones del Zaragoza fue fija.

Otra cosa es que jugara, porque estuvo en el banquillo en 16 de las 18 convocatorias del valenciano, sin jugar ni un minuto, para sí tener opciones en Copa, ya que fue titular en la victoria ante el Mutilvera y en la derrota ante el Burgos. Ese ostracismo en muchas semanas, al no jugar con el Zaragoza ni con el Aragón, ha perjudicado al mediapunta lo mismo que ha sucedido con Terrer o Barrachina.

Además de esos dos encuentros de Copa, en esta temporada ha jugado con el Zaragoza contra el Valladolid en el Ibercaja Estadio y en Almería, ambos partidos saliendo desde el banquillo y con Gabi, mientras que lo hizo por primera vez en el once ante el Cádiz. Al margen de ese espacio con el primer equipo ha disputado nueve encuentros con el Aragón de Emilio Larraz en Segunda RFEF, con una diana.