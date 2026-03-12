El Zaragoza quiere atar ya a Lucas Terrer y solventar la situación de Álex Gomes

La intención de Lalo Arantegui es acometer la continuidad de Lucas Terrer, que renovó en 2025 por dos años y que finaliza su actual vínculo con el Real Zaragoza en 2027. La predisposición del centrocampista zaragozano es absoluta y no debe haber problemas para sellar un nuevo vínculo más amplio para el futbolista, que en la actual temporada ha disputado cinco partidos con el primer equipo, todos con Sellés, siendo titular ante el Burgos, en la despedida del entrenador valenciano. Mientras, el nuevo director deportivo ya se ha puesto en contacto con los agentes de Álex Gomes para intentar resolver su situación contractual, tras la ejecución de su contrato en diciembre y hasta 2028 y al no ser inscrito con ficha A en enero y la intención es negociar un nuevo vínculo que zanje el problema suscitado con la anteior dirección deportiva.

Con Álex Gomes no ha habido ningún avance tras lo sucedido entre diciembre y enero con el central, pero sí ya se han retomado las conversaciones entre el club y el jugador con la única intencion de zanjar la situación. Una próxima reunión entre las partes será el primer paso para ello. De Gomes se ejecutó de forma unilateral la opción de su contrato en diciembre para que pasara a ser del primer equipo, aumentando su cláusula de uno a 10 millones pero con la obligación, con su nuevo contrato, de que tenga ficha A. Sin embargo, el anterior director deportivo, Txema Indias, no llegó a un acuerdo con el futbolista, ni hubo reunión para ello, y tampoco se le inscribió en el primer equipo, sino que se le mantuvo la ficha juvenil.

Lucas Terrer, en el partido contra el Burgos. / JAIME GALINDO

"Le mandamos la licencia para que la firme, para poder inscribirle en el primer equipo, y no hemos tenido contestación y, por tanto, si no firma no podemos inscribirlo", dijo Indias al acabar el mercado de enero. Para los agentes de jugador, al no haber sido inscrito como ficha A y mantenerlo como juvenil prevalece el anterior vínculo, con una cláusula ascendente hasta 1,5 millones que en su caso sería de un millón y con contrato hasa 2028 prorrogable hasta esa fecha por tres años más. Lalo no quiere alargar más el culebrón con Gomes, internacional sub-18, y que también habría renovado por tres años por partidos oficiales jugados, ya que suma 12, entre Liga y Copa y en 10 de ellos fue titular o jugó al menos 45 minutos en el primer equipo, pero que tiene ese problema legal en su contrato aún sin solucionar.

Terrer, por su parte, de 20 años y que ha sido internacional sub-17 además de estar en citaciones de la sub-18, ya debutó con el Zaragoza en la temporada 23-24, contra el Amorebieta y con Julio Velázquez en el banquillo, que como Sellés también le dio la camiseta de titular en su despedida, en este caso en Valladolid. Su continuidad con una renovación está ya decidida y queda plasmarla por contrato. Esa temporada 23-24 la acabó con 4 partidos en el primer equipo, pero su participación se redujo en la siguiente, en la 24-25, con solo uno, para que la actual la empezara con una lesión en pretemporada en el muslo en Los Ángeles de San Rafael de la que recayó y le dejó fuera hasta finales de octubre. Después, ha sido fijo en los entrenamientos con Sellés y ahora con Navarro. Ha jugado ante Leganés, Albacete, Cultural y Andorra saliendo desde el banquillo y la titularidad frente al Burgos.

Hugo Barrachina, en el partido ante el Burgos. / Jaime Galindo

La situación de Hugo Barrachina

Mientras, el Real Zaragoza también debe decidir con otro de los habituales del primer equipo y con contrato del Aragón, ya que Hugo Barrachina acaba contrato en junio y el club tiene una opción unilateral para prorrogar ese vínculo por tres años más, hasta 2029. En principio, todo apunta a su continuidad, ya que el defensa, que en agosto cumplirá 20 años, es una de las joyas de la cantera. Esta temporada debutó con la camiseta zaragocista en Mutilva en Copa y ha jugado tambiñen contra el Albacete y el Burgos en Liga, en todos partidos saliendo desde el banquillo.