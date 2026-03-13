La arenga de David Navarro: "Ni Ibercaja, ni Iberchapa, ni modular... Debe ser nuestro hogar, donde nos sintamos invencibles"

Tras ganar en Cádiz y rescatar un rayo de esperanza en el Real Zaragoza, David Navarro tenía claro el mensaje que debía dar en el regreso a casa, donde el equipo está firmando una temporada patética, con solo 11 puntos de 42 posibles y siete derrotas en 14 choques. La arenga tenía que ir hacia la fortaleza en el hogar. "Ni Ibercaja, ni Iberchapa, ni modular, este es nuestro hogar. En cualquier objetivo deportivo es imprescindible hacerte fuerte en tu campo. Lo tenemos que ser y no lo hemos sido y hablo de todos, no solo del equipo", aseguró el entrenador zaragozano antes de un duelo ante el Almería que es vital para seguir creyendo en la salvación: "Es nosotros lo podemos conseguir, aunque en tu familia discutas, es tu casa, tu hogar. No es cuestión de ceder equipo o afición, sino encajar, aceptarnos como estamos, y conseguiremos que sea nuestro hogar, sentirlo así, sentirnos protegidos, como un instinto primario, un campo donde nos sintamos invencibles. Y no tenemos tiempo. Debe ser ya".

Las peñas han mantenido la protesta en el minuto 32 que ya mostraron ante el Burgos, pero aseguran que van a redoblar sus esfuerzos en el apoyo al equipo y el entrenador espera la mejor respuesta de la grada, aunque no la pide ni la exige. "Sé que la gente sabe que mañana es una final. No debe caber un alma en el campo. Tendremos momentos de dificultad, porque el rival es de ascenso directo, y sé que la gente va a responder, pero quiero que la venga cómoda, que le nazca hacerlo. Y si no, no hay excusas. No quiero un Ibercaja Estadio callado, sino emocional, que transmita", aseveró el técnico, que insistió en su mensaje: "Lo peor es un estadio en silencio. Si está enfadado, sus motivos tendrá y nosotros tendremos que apechugar. Aunque se enfaden, te dan mucho con muy poco".

En su arenga antes del choque ante el Cádiz, Navarro habló a sus jugadores de quitarse el corsé, algo que ya hicieron con una clara mejoría en ese feudo, que ahora espera que se haga extensible a la visita del Almería: "Si el equipo no se vuelve a poner el corsé, la gente se verá identificada con el equipo y nos reconoceremos unos a otros. La gente no quiere ni retirada ni rendición. Si hay que luchar contra el mundo, iremos todos contra el mundo. El primer paso lo debemos dar nosotros. Cuando la afición lo reconozca y se identifique, vamos a ser imparables", aseveró el entrenador zaragocista, que pidió "mantener la línea de Cádiz a nivel de mentalidad, poniendo la máxima atención y el foco en cada jugada".

El clic de David Navarro en el Tarazona y la carta de un aficionado La última pregunta de la rueda de prensa fue de Ismael Velilla un joven periodista que al final del curso 18-19 le mandó una carta cuando solo tenía 11 años y David Navarro estaba en su cuarta temporada en el Tarazona. "Llevábamos cuatro playoffs seguidos y estaba cerca de la rendición, me escribió una carta y me pidió que no me rindiera, que confiaba en mí. No lo hice y fue un cllic. Tiene mucha culpa de que ahora esté aquí. Logramos ascender con el Tarazona y todo nació ese día, ojalá encontremos aquí ese clic", recordó el ahora entrenador zaragocista.

"No quiero hinchar el globo, si sacamos el partido adelante, parecerá más cerca. Pero si solo podemos empatar, no quiero que parezca que estamos muertos. Queremos, tenemos y lo vamos a sacar adelante, sin pensar en qué sucederá después"

Con esa base, Navarro espera un partido donde continuar con la reacción exhibida a su llegada, pero sin dramatismos en caso de no lograr ganar, porque aún quedarán 12 partidos más para sacar las 6 victorias que restarían: "Son 3 puntos y cuanto antes consigamos los que necesitamos, mejor. No quiero hinchar el globo, si sacamos el partido adelante, parecerá más cerca. Pero si solo podemos empatar, no quiero que parezca que estamos muertos. Queremos, tenemos y lo vamos a sacar adelante, sin pensar en qué sucederá después", añadió el técnico, ratificado esta semana hasta final de temporada después de volver al banquillo en el que el pasado curso ya dirigió el duelo ante el Racing de Ferrol tras la dimisión de Víctor.

"¿La continuidad hasta final de temporada? Eso te da tranquilidad, aunque lo tomo con naturalidad. Mientras estoy en un sitio, debo trabajar como si estuviera toda la vida. Necesitamos trabajar con sentido de pertenencia. Nacer aquí te lleva una presión aparte y una responsabilidad extra"

"Eso te da tranquilidad, aunque lo tomo con naturalidad. Ya estuve de manera interina hace un año y ahora tocaba otra vez ayudar. Mientras estoy en un sitio, debo trabajar como si estuviera toda la vida. Necesitamos trabajar con sentido de pertenencia. Nacer aquí te lleva una presión aparte y una responsabilidad extra. Claro que veo el precipicio y el vértigo, como lo vemos todos, pero solo pienso en positivo, en saltarlo y no en caer", aseguró por esa permanencia en las 13 jornadas que restan y con la salvación como objetivo.

El Almería y su fortaleza

En lo futbolístico, Navarro espera un duelo muy complicado ante el Almería, porque "no tiene un delantero como tenía con Luis Suárez, pero es más sólido que el año pasado, y le hace más peligroso. Yo lo asemejo al PSG, que perdió a Mbappé y logró la Champions al ser más fuerte como bloque. Sigue teniendo a Arribas, Baptistao, Melamed, a Marcos Luna, a Chirino si este no juega... Nos obligará a no ir a un partido de duelos, sino de mucha cobertura y bloque. Cuando vayamos a presionar, correremos riesgos al espacio. No es importante que los centrales sean rápidos de piernas, sino de cabeza. Y estar muy juntos, con ayudas rápidas", indicó sobre el plan que espera para el choque, donde es seguro que mantendrá el 4-4-2 como plan de cabecera: "Equilibra mucho y simplifica a nivel defensivo. Es momento de hacer cosas sencillas. Y buscaremos sociedades que mezclen bien".

"Los datos están ahí, la ratio de minutos-goles de Kodro y Dani es alta. El porqué no han jugado juntos antes lo desconozco. Funcionan bien, es una pareja sólida, de nivel alto para la competición"

Entre esas sociedades dejó claro que la pareja formada en ataque por Kenan Kodro y Dani Gómez es inamovible. "Los datos están ahí, la ratio de minutos-goles es alta. El porqué no han jugado juntos antes lo desconozco. Con los 5 cambios puedes gestionar el partido, como el otro día, y que haya un plan B. Funcionan bien, es una pareja sólida, de nivel alto para la competición", sentenció el técnico, que en la elección para el eje, donde el otro día se decantó por Insua y Radovanovic, también aclaró que "el primer condicionante es la situación física", aseveró. Tanto el gallego como el serbio llegan justos al choque.

Noticias relacionadas

Keidi Bare y Soberón

"Cualquier persona es recuperable. Si Mario (Soberón) encuentra una situación donde haga clic, será él, o que le ayudemos a encontrarlo. Tiene muy buenas condiciones, pero le da mucha vuelta a las cosas"

También apunta a hacerlo de inicio Keidi Bare, que ya tuvo minutos en Cádiz tras su lesión en el sóleo y un futbolista al que David Navarro considera fundamental a todos los niveles. "Es importante, pero no vital. Ni yo voy a salvar al equipo, ni Keidi ni nadie. Nosotros vamos a salvar al equipo. Keidi aporta mucho para la causa, es un jugador importante, a nivel futbolístico y emocional, con actitud permanente, que exige y tiene autoexigencia", aclaró el míster, que también habló de Soberón, que no ha entrenado en varios días en esta semana por unas molestias musculares, aunque al final no habría rotura fibrilar: "Cualquier persona es recuperable. Si Mario encuentra una situación donde haga clic, será él, o que le ayudemos a encontrarlo. Tiene muy buenas condiciones, pero le da muchas vueltas a las cosas", cerró Navarro sobre el cántabro, Pichichi el curso pasado con 10 goles y que en esta temporada está, como la mayoría del equipo, muy lejos de su nivel. De hecho, el entrenador mantuvo una charla con el delantero el pasado martes.