El miedo a un resfriado de Kenan Kodro y el gripazo que puede sufrir el Real Zaragoza

El problema con el gol del Real Zaragoza 25-26 es extraordinario. No hay camino que andar con 24 tantos en 29 jornadas, una media de 0,82 por partido. No hubo pasado ni hay presente. Ni tampoco habrá futuro así. De manera obligada, el equipo necesitará aumentar su ratio realizador de aquí a finales de mayo para tener opciones de permanencia. Es decir, tendrá que marcar en casi todos los encuentros. Sí o sí.

Ha habido muchos, pero sobre el césped ese ha sido uno de los principales hándicaps de esta temporada, uno de los frenos que han impedido acelerar el rendimiento del equipo. Antes las evidentes dificultades para marcar de estos meses de competición, David Navarro deberá involucrar en la tarea del gol al mayor número posible de protagonistas en las trece jornadas finales, las que le conducirán a la gloria o las que llevarán al Real Zaragoza al peor infierno de su historia.

De entre los integrantes de la plantilla, uno de los principales focos de luz se dirigirá hacia la figura de un futbolista que debe estar llamado a desempeñar un rol capital en marzo, abril y mayo. De entre los delanteros, Kenan Kodro es el único que ha conseguido equilibrar la expectativa de su fichaje con su rendimiento sobre el césped. Suma siete goles que han dado nueve puntos en las victorias frente al Leganés, Racing (con un triplete) y Cádiz.

Un tanto suyo el pasado viernes volvió a alimentar las esperanzas de salvación, eso sí sabiendo como se sabe que sacar adelante la empresa es de una altísima complejidad. Además, su esfuerzo y su compromiso han sido siempre innegociables. La lesión que sufrió en Albacete le hizo mucho daño a Rubén Sellés, que lo había convertido en su nueve titular. En su ausencia durante el mes de febrero, el equipo cojeó, sumó dos puntos de doce y el entrenador valenciano fue despedido.

Kodro ha sido uno de los pocos buenos fichajes de este pasado verano, una de las honrosas excepciones en medio del despropósito que fueron los dos mercados, el de verano y el de invierno. El bosnio ha estado dando el callo en todo momento, está y lo normal sería que siga estando. Dani Gómez se perdió en la inmensidad del agujero negro de esta temporada a pesar de su buen inicio (lleva cuatro goles). Hubiera sido un jugador más aprovechable con otra gestión del problema. Bakis, Soberón, ahora Agada y el resto de la segunda línea al completo han estado casi siempre desaparecidos. Como no aparezcan más futbolistas y de manera regular en la tarea del gol, al Real Zaragoza no le dará. Y que Kodro ni se resfríe, porque el equipo cogería un gripazo.