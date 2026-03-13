El casi milagro que necesita David Navarro

La IA da solo un 10% de posibilidades de salvación a un Real Zaragoza antepenúltimo con 27 puntos, si bien la Cultural le tiene ganado el goalaverage particular, y son muy pocas opciones, pero la inteligencia artificial no deja de ser una referencia pero lo es más la historia reciente, lo vivido en las 28 temporadas anteriores con el actual sistema de competición, desde la 97-98, con 22 contendientes en la carrera, cuatro descensos directos y tres puntos por triunfo. Hasta 57 equipos llevaban los mismos 27 puntos o menos cuando el calendario se adentraba en las 13 últimas citas y solo ocho lograron la salvación. Es decir, el 14%, por lo que a David Navarro, aunque no le guste la palabra por la alusión a lo imposible, se le pide un milagro. O casi.

El último equipo que conquistó esa salvación sumando tan pocos puntos fue el Córdoba en la 17-18, en aquella permanencia casi para la leyenda con José Ramón Sandoval en el banquillo, donde el equipo andaluz sumaba 25 puntos a estas alturas y firmó la continuidad de plata con 51. El Hércules, de 26 a 50 puntos en la 12-13, el Girona, de 23 a 49, en la 11-12, el Xerez, de 26 a 52 en la 07-08, el Levante, de 27 a 50, igual que el Polideportivo Ejido, y ambos en la 01-02, el Eibar en la 98-99 de 26 puntos a 47 y la UD Logroñés, en la 97-98, de 24 a 46, amarraron la salvación teniendo igual o menos puntos que el actual Zaragoza. Sí, se puede lograr, pero es complicado, muy complicado.

Una permanencia cara

Y es que la actual dinámica en la pelea por eludir el descenso, que ahora marca el Valladolid, que sería el primero de los equipos que se salvarían, con 33 puntos, permite augurar, de mantenerse este promedio, una permanencia entre 47 y 48 puntos. Así, el Zaragoza necesitaría firmar no menos de 20 de los 39 que quedan en las 13 citas por jugarse, por lo que el objetivo del que habló David Navarro, de siete triunfos, ya conquistado el de Cádiz, entra en los cálculos para lograr esa salvación. Ahora restarían seis y sumar algún empate más en estas 13 jornadas.

En dos de las 28 temporadas con el actual sistema no había ningún equipo con 27 puntos o menos, mientras que en la pasada estaban tres: Racing de Ferrol (22 puntos), Tenerife (19) y Cartagena (15), y acabaron bajando los tres. El récord es en la 21-22, donde los cuatro equipos en descenso tras 29 jornadas circulaban con menos de 27 puntos en estos momentos: el Sanse, el Amorebieta y el Fuenlabrada, los tres con 26, y el Alcorcón, con 14, acabaron bajando.

La peor en trece años

El Zaragoza suma, con esos 27 puntos, su peor puntuación en estos trece años en Segunda. En la 20-21 llevaba 30 puntos, en el curso de una salvación más milagrosa hasta el actual, ya que JIM cogió al equipo penúltimo con 13 puntos en 18 jornadas, en la 18-19, donde circulaba con 31 puntos, para que en la 22-23 fueran 34. Esos son los precedentes más pobres con respecto al actual.

Nada que ver con la 19-20, con Víctor Fernández, con 51 puntos en 29 partidos, aunque todo se fue al garete tras el parón por la pandemia, donde el equipo, sobre todo en La Romareda, fue un desastre. Mientras, en la 15-16 firmaba 45 puntos para que en la 14-15 y en la 17-18 la cifra estuviera en 43. En la 13-14 (39), en la 23-24 (37), en la 24-25 y en la 21-22 (36) y en la 16-17 (35) componen el resto de campañas de esta eterna travesía por la categoría de plata que el Zaragoza intenta alargar con la permanencia de este curso.