El protagonista del rival: Arribas, un cañón que vale por todo el Real Zaragoza

El cañón de Segunda no es un delantero centro a la antigua usanza, no es un nueve de tronío ni un rematador en el más puro estilo de la palabra, sino que ese honor por ahora y con 17 goles en las 29 jornadas disputadas recae en Sergio Arribas, un menudo futbolista de 1,73 metros, zurdo y repleto de talento, que está viviendo su mejor temporada en el Almería, dejando claro que la categoría de plata se le queda pequeña, muy pequeña. Arribas, fichado por el club almeriense para Primera desde el Real Madrid, está viviendo el curso de su explosión definitiva y ha hecho olvidar los goles del exzaragocista Luis Suárez en un Almería con mucha pólvora, con 56 dianas, al que solo le supera el Racing, en el que el mediapunta nacido en Leganés lleva el mejor fusil.

Lo remarcan las 17 dianas que suma a estas alturas, en 28 partidos de titular y uno saliendo desde el banquillo, a las que añade siete asistencias para ser de largo el jugador más decisivo de Segunda con participación en hasta 24 dianas de su equipo (los racinguistas Íñigo Vicente y Andrés Martín lo ven a distancia, con 19 cada uno). Suma, por cierto, participación en los mismos goles que lleva todo el Real Zaragoza en esta temporada. Es el jugador que más remata de la categoría con 65 tentativas, el que más tantos marca con su pierna izquierda, la natural, con hasta 13 y el que más goles ha hecho de penalti, siete, con un pleno de siete intentos. Marca cada 142 minutos, el quinto que mejor promedio en Segunda, aunque por supuesto nadie sume tantos como él.

Arribas se marcha de un jugador del Andorra. / LALIGA

El caso es que Arribas llega con el fusil engrasado, con seis dianas en los últimos seis partidos, donde solo faltó a su cita ante el gol ante el Córdoba, teniendo en cuenta que viene de marcar un doblete a la Cultural, su segundo en esta temporada. Ha visto puerta en 15 choques ligueros en este curso (contra el Zaragoza no marcó en la primera vuelta, pero sí asistió en el tanto de Arnau Puigmal), números de ariete de referencia que Arribas, un mediapunta al que Rubi situaba por detrás de Baptistao o desde el mercado de enero mucho más de Miguel de la Fuente, si bien a veces está jugando partiendo desde la derecha para aprovechar su remate con la zurda en zonas interiores.

Trece partidos en el Real Madrid

En Arribas habita un mediapunta con capacidad de remate y desequilibrio, con astucia y oportunismo en el área, ya que de hecho 16 de sus goles, incluyendo los de penalti, han sido en esa zona cercana a la portería. Es un jugador muy completo, que participa en la construcción y que es un muy buen finalizador, también de cabeza (el 18% de sus 35 tantos en el Almería en tres años han sido con la testa, dos en este curso), virtudes que enseñó desde el principio de su carrera,

De hecho, en su último año en el Castilla marcó 21 goles en Primera RFEF, en una 22-23 en la que el Castilla jugó la promoción de ascenso con Raúl de entrenador, a los que añadió otro tanto con el Madrid de Ancelotti en el Mundial de Clubes, con Carlo Ancelotti como entrenador, si bien la mayoría de sus 13 partidos en el equipo blanco fueron con Zinedine Zidane en la 20-21.

De la cantera del Madrid emigró al Almería en 2023 por 6 millones por el 50% del pase, un fichaje millonario y una apuesta de futuro, puesto que el club andaluz le ofreció un contrato por seis años, hasta 2029. Su cláusula es de 40 millones

Emigró al Almería por 6 millones por el 50% del pase, un fichaje millonario y una apuesta de futuro, puesto que el club andaluz le ofreció un contrato por seis años, hasta 2029. Está en su tercera temporada en la entidad, con 9 dianas en la élite en su curso de debut, nueve la temporada pasada, una de ellas en la promoción donde se volvió a quedar el Almería, esta vez ante el Oviedo, y las 17 de esta temporada, donde la despedida de Luis Suárez ha mostrado todo su potencial anotador. Esos 17 tantos ya le sitúan en el top-8 de anotadores en una temporada con el Almería, a una de Umar Sadiq y a dos de Negredo, a los que tiene a tiro, y con 35 tantos en el club rojiblanco está entre los nueve mayores artilleros de su historia, sin ser un delantero, quede claro.

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Arribas celebra un gol en esta temporada. / LA VOZ DE ALMERÍA

El Almería va lanzado hacia Primera y en Arribas hay un jugador para la élite que, como pasó el curso pasado con el exzaragocista Luis Suárez, al final venido al Sporting de Portugal por un traspaso global que puede alcanzar los 27 millones por el colombiano, ahora estrella indiscutible del equipo luso. Arribas, con una cláusula de 40 millones, también apunta a una salida en este verano, con opciones en Europa, el Ajax o el propio Sporting ("Me preocupa cero", dijo este viernes Rubi del interés del conjunto luso), además de en España y sin ofertas en firme aún por él, que nadie duda que tendrá si mantiene este nivel y el Almería no sube. Ese cañón, queda dicho más que engrasado, amenaza al endeble Zaragoza.