Rubi, entrenador del Almería, no se fía del Real Zaragoza: "Promete ser un partido de alto voltaje"

Llega el Almería muy lanzado en pos del ascenso al Ibercaja Estadio, con una racha de cinco victorias y un empate en 6 partidos, con 16 puntos de 18 para abrazar la segunda posición, una plaza de ascenso directo que ocupan desde la pasada jornada. Sin embargo, Joan Francesc Ferrer, Rubi, no se fía de la posición del Real Zaragoza, en descenso y que llega tras ganar al Cádiz en la pasada jornada en el reestreno de David Navarro: "Es un encuentro muy difícil. Los datos se pueden coger por donde queramos, pero solo han perdido tres de los últimos nueve partidos y no cae por más de un gol desde que jugaron en noviembre en Granada. Sus partidos son igualados y reñidos. El último lo han sacado y seguro que ha supuesto un rearme moral importante para la plantilla. Es otra cita contra un equipo que está luchando por sobrevivir y, por lo tanto, de máxima dificultad”, aseguró Rubi.

Se le recordó al entrenador catalán el triunfo zaragocista, entonces con Sellés en el banquillo, en Santander, ante un Racing que aquel 10 de enero era líder y lo sigue siendo: "Ellos estaban en la última posición y fueron capaces de ganarle al primer clasificado. Estamos hablando de una categoría en la que cualquier equipo gana a cualquier equipo, el partido promete ser de alto voltaje. Cada uno va a luchar de una forma legítima por sus intereses”, añadió el entrenador del Almería, que espera mantener la buena dinámica de su equipo para seguir en la zona de privilegio. "El objetivo es aguantar en el ascenso directo sabiendo que no vas a poder ganar siempre y hay alguna jornada en la que se puede dar algún paso atrás, por lo que no habrá que volverse locos en ese caso".

También alertó Rubi del ambiente que les espera en Zaragoza, porque "entendemos que será un partido en el que nos van a presionar mucho, pero estamos acostumbrados y no deja de ser normal que las aficiones aprieten a favor de su equipo y un poco intimidando al rival. Nosotros vamos a dedicarnos a jugar al fútbol y seguro que el Zaragoza también va a presentar buenos argumentos para hacernos daño”, dijo el míster del Almería, qe podrá contar con Dzodic tras entrenar con normalidad estos días y que tiene la baja de Guedes con un pequeño problema en el aductor.