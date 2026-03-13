Soberón y Kenan Kodro regresan con el grupo en un Real Zaragoza con muchas altas

Mario Soberón, sobre el que había la posibilidad de que tuviera una pequeña rotura muscular por las molestias que venía sufriendo desde el martes y que le impidieron entrenarse con el grupo el miércoles y el jueves, se ha ejercitado este viernes con normalidad en la última sesión antes del partido de mañana del Real Zaragoza ante el Almería, en el Ibercaja Estadio. También lo ha hecho Kenan Kodro, que el jueves tuvo reparto de cargas y al que se esperaba ya en este entrenamiento y que no tuviera problemas para jugar ante el Almería.

David Navarro recupera para el duelo ante el Almería a Toni Moya y Pomares, que llevan varias semanas con el grupo y que no les convocó ante el Cádiz tras superar sus molestias en la tibia y en la cadera, además de a Bakis y Saidu, que ya están restablecidos de sus problemas físicos, en el aductor y en la rodilla respectivamente. En el caso del ghanés su presencia en la citación es segura y hasta tiene opciones de titularidad. El entrenador dará este mediodía de sábado la lista de convocados.

Terrer y Barrachina, con el filial

Así, el equipo zaragocista solo tendrá las bajas para el partido ante el conjunto almeriense de Tachi, El Yamiq, Valery y Guti, con sus respectivas lesiones. Además, David Navarro no ha citado para la sesión a Lucas Terrer y Barrachina, que estarán con el filial en esta jornada tras muchas semanas completando las citaciones del primer equipo. Sí han estado el meta Obón y Pinilla, recién estrenado su nuevo contrato con el Zaragoza.

Noticias relacionadas

"Keidi (ya jugó en Cádiz en el tramo final), Toni Moya, Saidu e incluso Bakis y Pomares, si todo va bien, podrán ayudar al grupo. Han ido cumpliendo plazos en el trabajo de recuperación, han hecho un buen trabajo con ellos y los tenemos a disposición", aseguró el propio David Navarro antes de una sesión en el Ibercaja Estadio, la última y la previa al duelo ante el Almería, en la que estuvieron presentes Lalo Arantegui y Fran Gracia, los recién llegados a la dirección deportiva y a la secretaría técnica de la entidad.