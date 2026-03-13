Fin al veto en la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza: Real Madrid, Barcelona, Betis y la agencia Bahía ya pueden entrar

El Real Zaragoza ha levantado el veto que tenían para el acceso a la Ciudad Deportiva los ojeadores del Real Madrid, el Barcelona y el Betis, además de la agencia Bahía Internacional. Así se lo ha comunicado a los clubs, que desde 2024, desde el verano de ese año, no podían entrar a los partidos hasta juveniles, todos los encuentros de la cantera menos los del filial. Con la agencia la situación ya se había suavizado en las últimas semanas y también ya tienen permitido el acceso a las instalaciones, con casi dos años restringido también para los emisarios de esta agencia de representación.

La salida en forma de despido de Ramón Lozano, coordinador de la cantera, de la entidad zaragocista a principios de febrero al ser el principal precursor de esta idea ya hacía presagiar que al veto, de nulo funcionamiento a la hora de frenar el expolio de la cantera zaragocista, no le quedaba demasiado tiempo. Real Madrid y Barcelona ya han sido informados de modo directo del fin de ese veto y con Bahía Internacional las posiciones de fuerza eran ya mucho más leves y ahora se vuelve a la normalidad, a lo que había antes del verano de 2024.

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Aquel veto se adoptó después de que el Zaragoza denunciara públicamente el "expolio" sufrido por su cantera, con la masiva fuga de talento desde la Ciudad Deportiva a otras canteras. Se trataba de transmitir firmeza en unas actuaciones destinadas a frenar la hemorragia provocada por la incesante marcha de niños cada vez más jóvenes que dejan la Ciudad Deportiva para enrolarse en canteras de otros clubs. Y eso que la entidad aragonesa había adoptado un año antes una medida polémica destinada, precisamente, a evitar esta fuga masiva y que obligaba a las familias a pagar una cantidad económica al Zaragoza en caso de pasar a formar parte de otra cantera. Ni una ni otra medida han funcionado.