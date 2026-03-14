Agada, Pomares, Saidu y Toni Moya regresan a una lista de 25 sin Akouokou

El Real Zaragoza ha facilitado una lista de convocados con 25 futbolstas para el partido de esta tarde (18.30 horas) ante el Almería en la que no están Paul Akouokou, por decisión técnica, ni Bakis, que acaba de salir de una lesión en el aductor, pero en la que regresan Agada, que no viajó a Cádiz por ser uno de los descartes, Toni Moya y Pomares, que no han tenido minutos ni entraban en una lista desde finales de enero, antes del partido en Albacete, el centrocampista por un edema en la tibia y el lateral izquierdo por un problema de cadera en la que estuvo sobre la mesa la opción de operar.

También vuelve Saidu, una vez superado el edema óseo y afectación cartilaginosa en su rodilla izquierda que le ha tenido tres semanas fuera del equipo y con un tratamiento con plasma en esa articulación para evitar el quirófano, como así apunta a suceder. Lucas Terrer y Barrachina, habituales en las citaciones, no están en la lista y jugarán este fin de semana frente al Utebo con el Deportivo Aragón.

Lista de 25 jugadores ante el Almería. / REAL ZARAGOZA

Pendientes de Kodro

Navarro no cuanta para este partido con los lesionados Valery, El Yamiq, Guti y Tachi y se ha llevado a 25 jugadores, por lo que tendrá que descartar a dos jugadores. Uno de ellos será el meta del aragón Obón y el entrenador está muy pendiente del estado físico de Kenan Kodro y Soberón. El primero, titular fijo y máximo goleador del equipo con 7 dianas en Liga y otra en Copa, llega muy justo al duelo, aunque lo previsto es que fuerce para jugar, mientras que Soberón no se entrenó esta semana dos días por molestias musculares.