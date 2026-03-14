La crónica del Zaragoza-Almería. La fe y el VAR mueven montañas de vida

Volvió a ganar el Real Zaragoza en casa, en el hogar como dijo David Navarro, talismán de esta reacción a la esperanza que está llevando el equipo, que se acerca a la salvación con su segunda victoria consecutiva tras superar al Almería en un partido donde Palencia Caballero, el colegiado que ya expulsó ante el Ferrol a Navarro, se empeñó en pitar decisiones en contra y el VAR le corrigió en el penalti de Keidi Bare y en el gol que había anulado a Rober, el mejor de los zaragocistas. Fue un encuentro que decidió el extremó con un muy buen tanto en el minuto 79 y que culminó Dani Gómez con una segunda diana que fue el pasaporte a la vida para este Zaragoza que cree en la permanencia y que está muy vivo.

Lo ha revivido David Navarro a este equipo que Sellés dejó mortecino y que parecía condenado, pero no lo está. Ganó a un enemigo de tronío, supo tener fe y jugar con el corazón, como le pide su técnico, para que el choque se decidiera al final, aunque en toda la segunda parte fue superior a su rival, demostrando que ponía mucho más en juego que su rival y que le ganó por intensidad y rasmia, por ganas y por intensidad. El Leganés, al que hay que visitar en Butarque en breve, en tres jornadas, está a 4 puntos y el Zaragoza cree, lo mismo que su afición, que vivió ese triunfo con la mayor pasión de toda la temporada.

Equipo y afición son invencibles juntos y en esta fe y pasión. Esa es la verdad y a eso se tiene que amarrar este Zaragoza que ve crecer su hilo de esperanza para que salga vivo de esta temporada abominable y con la que aún queda por remar para salvarla. Restan 5 victorias en 12 citas para este equipo que ya le ha pegado un buen mordisco a la salvación, el que parecía más difícil dado su estado catatónico solo hace dos semanas.

Una primera parte eterna de 59 minutos entre la atención médica a un espectador y una revisión del VAR por un penalti por mano de Keidi Bare que solo vio Palencia Caballero y que después anuló, constató el pulso zaragocista, donde David Navarro mantuvo la apuesta con un 4-4-2 con el albanés como única novedad, con Pinilla, de emocionado minuto de silencio por su madre, en la zona izquierda, Rober en la derecha y juntando a Kodro y a Dani Gómez en ataque. El Almería, sin Luna y con Chirino de lateral y con Arribas en la mediapunta y omnipresente, tomó el control del duelo, con más posesión y más fútbol que un Zaragoza que trataba de adelantar la presión, aunque eso conllevara algún riesgo, como el que llevó el gol anulado a a Baptistao.

El no penalti de Keidi

Hugo Pinilla, en una jugada con dos recortes y disparo, puso el primer aviso y dejó claro que el canterano había entrado bien al duelo, aunque el Almería amenazaba más. Radovanovic tapó un disparo de Arribas y Andrada se tuvo que emplear a fondo en un trallazo de Miguel tras una blandura defensiva del central serbio. Queda dicho que el Zaragoza aguantaba el tipo a un Almería que insistía por dentro, con un buen trabajo sin balón de Keidi y con Insua y Aguirregabiria tan firmes como Andrada, aunque Larios y Radosufrían más. Eso sí, apenas amenazaba el enemigo hasta que el partido se paró 10 minutos por los mareos de un aficionado y, acto seguido, otros tres por la revisión del VAR que Martín González invitó a Palencia caballero a hacer para anular el penalti de Keidi.

Tras esas dos interrupciones, el Zaragoza volvió mejor y una buena acción entre Aguirregabiria y Pinilla acabó en el centro de Larios que Francho envió alto. El segundo acto empezó con los mismos actores, pero Rober empezó a crecer en el choque para alegría en el Zaragoza. Se inventó una jugada que acabó en un disparo flojo de Francho y empezó a ser una pesadilla para Álex Muñoz, que mereció ver segunda amarilla antes de que Rubi le quitara. El Almería trató de ganar peso en el partido con el balón, pero no pudo hacerlo como en el primer acto, aunque Arribas tras una jugada a la espalda de Larios remató alto en la acción más peligrosa.

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Cambio táctico y gol

Vio la necesidad Navarro de dar energía al equipo con Mawuli y Cuenca, además de reforzar el carril zurdo con Tasende junto a Larios, que ya tenía amarilla para cambiar a un 4-2-3-1 y con Rober por dentro, un paso decisivo para ganar, con ese retoque táctico. El Zaragoza parecía más cansado, pero una recuperación de Aguirregabiria acabó en los pies de Rober, que se fue de Nelson Monte y batió a Andrés. Solo Palencia Caballero vio mano, que no la había, y el VAR de Martín González le invitó a enmendar su error. El gol ya fue una losa para el Almería, que se terminó de derrumbar en un estupendo pase de Tasende que Dani Gómez mandó ajustado al palo en el descuento para cerrar la segunda victoria seguida con Navarro. La fe mueve montañas y el Zaragoza está empezando a moverlas.