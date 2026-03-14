David Navarro debuta en el Ibercaja Estadio con el mismo árbitro que lo expulsó la temporada pasada en La Romareda

El Real Zaragoza de David Navarro regresa este sábado a su hogar, tal y como describió el entrenador la imagen que quiere formar en torno al estadio modular del equipo. El técnico, que afronta su segundo partido al frente del conjunto blanquillo en esta nueva etapa con la etiqueta de interino casi desdibujada del todo, debuta en el Ibercaja Estadio ante el equipo más en forma de la categoría y lo hace con un viejo conocido a los mandos del choque.

El colegiado designado para el encuentro entre el Real Zaragoza y el Almería no es otro que Daniel Palencia Caballero, con quien Navarro se vio las caras en el partido entre el equipo aragonés y el Racing de Ferrol la temporada pasada con un feo desenlace que dejó una pequeña mancha en el historial del míster.

Tras finalizar el encuentro, que se saldó con victoria zaragocista (1-0) en La Romareda, en el habitual saludo entre técnicos, un momento de tensión acabó con David Navarro propinándole un cabezazo al, por aquel entonces, entrenador del conjunto gallego, Cristóbal Parralo. Tras ello, Palencia Caballero no dudó en mostrarle la roja al técnico del Zaragoza al instante, lo mismo que al preparador del conjunto rival.

David Navarro da indicaciones durante el partido ante el Racing de Ferrol. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Además, la repercusión de aquel calentón no se quedó en la expulsión para el preparador aragonés. Como consecuencia de la conducta violenta, a David Navarro le cayeron cuatro partidos de sanción. No obstante, el técnico cumplió esta sanción inscrito en un equipo de la categoría alevín, por lo que no llegó a repercutir en su andadura profesional.

Ahora el entrenador del Real Zaragoza se reencuentra con el mismo árbitro, quien ya ha pitado al equipo en más ocasiones desde entonces y en el mismo enfrentamiento. Palencia Caballero, del comité vasco, dirigió el duelo entre el conjunto indálico y el Zaragoza de la pasada campaña en tierras andaluzas, con victoria y goleada almeriense (4-1) que supuso el despido de Miguel Ángel Ramírez.

Asimismo, esta temporada, ha arbitrado al conjunto blanquillo ya en tres ocasiones. Primero lo hizo en el Real Zaragoza-Albacete (0-0) de la jornada 5 de Segunda División, luego ante la UD Mutilvera (1-3) en Copa del Rey y, por último, en Burgos (1-1) hace tres meses, de nuevo en Liga. Así, el balance ha sido de dos empates y una victoria este curso con el vasco.