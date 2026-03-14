David Navarro, entrenador del Real Zaragoza: "Hoy parecía que estabas en La Romareda, fuera excusas"

David Navarro otorga gran parte del mérito de la victoria de este sábado ante el Almería a la afición, que lo ha dado todo, y así tiene que seguir siendo para el entrenador. «Parecía que estábamos en La Romareda. Fuera excusas, somos capaces de hacer todos lo que hemos hecho hoy», ha afirmado. Pese a ello, el técnico no quiere que el triunfo sea «una flor de un día».

El míster se mostró visiblemente orgulloso por el plan de partido que, aseguró, llevó a los suyos a ser «dominadores» del encuentro. Aun así, el conjunto indálico, con todas sus armas, puso en apuros al Zaragoza: «Nos han hecho daño por los pasillos interiores». No obstante, el conjunto blanquillo supo reponerse gracias al trabajo de esta semana y media: «El equipo va adquiriendo nuevos automatismos, buscando las condiciones de los jugadores que hay», subrayó.

Navarro admitió que tuvo dudas durante algunos tramos del choque: «Hoy me he notado yo más el corsé en la segunda parte, con el 4-4-2, como nos pasa a todos los entrenadores. Me decía ‘pasa al 4-2-3-1, pon a Rober por dentro’. Hemos tenido la fortuna de que, un jugador con su calidad, te quita algunas cosas, pero te las da por dentro», analizó. Además, reconoce que no pudo contener la emoción con el segundo tanto: «El final es maravilloso. Terminar con un gol en los minutos finales, que aparte de asegurar el resultado te da ese momento de unión que ya apareció en Cádiz».

David Navarro, en el Ibercaja Estadio en el partido ante el Almería. / Jaime Galindo

En este sentido, las expectativas del técnico estaban en poder repetir la gesta: «El reto hoy era si se iba a ser capaz de mantener ese nivel. Creo que incluso se ha superado ante un equipo de ascenso directo». El entrenador considera que el Zaragoza leyó el partido a la perfección, lo que trajo la igualdad al duelo: «En fases hemos dominado y en otras les hemos hecho daño. Los remates han sido pocos pero creo que parecidos», añadió.

Los detalles individuales amenazaban con traer el empate almeriense, pero el trabajo lo evitó. «Nos superaban muy rápido. Arriba los jugadores tienen esa calidad para no perder la pelota. A base de entrega, de muchos esfuerzos, de ayudas... hablamos durante la semana de defender los 11 un balón», comentó el entrenador zaragocista.

David Navarro, en el Ibercaja Estadio en el partido ante el Almería. / Jaime Galindo

Fue entonces cuando los cambios empezaron a surtir efecto: «Con el 4-2-3-1 y con la aportación de Saidu se ha cerrado bastante. No quería meter defensa de 5 porque no lo hemos trabajado y es un mensaje de echarse muy atrás», valoró. Además, quiso mantener a gente arriba para no dejar al conjunto de Rubi salir fácil con el balón. «Los dos jugadores haciendo la presión les ha provocado echarse atrás con respecto a la zona donde filtran los balones», concluyó sobre el juego.

Por último, volvió a mencionar el impagable aporte de la afición. «Tenemos que dar más de lo que tenemos que recibir. La gente ha demostrado que, en cuanto se siente orgullosa del equipo, hay entrega». Asimismo, recordó a todo el entramado blanquillo que los seguidores son los que han estado pagando el pato, por lo que les toca a ellos apechugar: «Los jugadores llevan un año malo, o dos o tres como mucho en algunos casos, los aficionados llevan catorce», sentenció.