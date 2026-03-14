La emoción de Hugo Pinilla antes y tras el final del partido

Hugo Pinilla fue el gran protagonista en el Real Zaragoza, antes y después del partido, también por los minutos que tuvo en el césped, tras ser relevado en el 71, y con una gran primera parte, sobre todo a nivel individual y con una ensordecera ovación, con muchos zaragocitas en pie, al ser relevado. El Ibercaja Estadio guardó un estremecedor minuto de silencio por el fallecimiento de su madre, Ana Cristina Ruiz.

El mediapunta formó en ese homenaje junto a sus compañeros en un emocionante minuto y con su hermana pequeña, Abril, al lado, y con el abrazo de sus compañeros y los gestos de cariño cuando terminó ese sentido recuerdo.

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Tras ese emocionante recuerdo por su madre fallecida el pasado 1 de marzo, el futbolista se centró en el partido, cuajando una buena actuación. Tras el encuentro, los futbolistas fueron a dar las gracias a la grada donde se ubica Gol de Pie por el apoyo y Francho empujó a Pinilla para que se pusiera en primera plano de esos aplausos y cariño de los zaragocistas para que el joven jugador ya no pudiera aguantar las lágrimas y se abrazara con el capitán tras recibir esa ovación de los seguidores.