Larios y Keidi Bare no estarán por sanción en Riazor

El Real Zaragoza acudirá a Riazor con dos bajas por sanción, ya que Juan Larios y Keidi Bare vieron la quinta amarila y no podrán jugar por acumulación de amonestaciones, en un partido en el que tampoco estarán seguro los lesionados Tachi, Guti, Valery y El Yamiq. El albanés la recibió por protestar al colegiado que no le sacara cartulina a Álex Muñoz por una falta a Rober, mientras que el lateral fue castigado con esa tarjeta por una clara falta a Miguel de la Fuente. Así, ambos no jugarán el próximo sábado ante el Deportivo (21.00 horas).

"Son decisiones que se toman muy rápido en el partido, pero tengo confianza en que el que entre lo va a hacer al 100%", dijo Keidi Bare sobre esa amarilla en el 52 por protestar. En concreto Palencia Caballero consignó en el acta que fue por "realizar observaciones de carácter técnico a una de mis decisiones". El albanés, relevado solo 13 minutos después, estuvo muy nervioso antes de ser cambiado, aunque en general hizo un buen encuentro.

Noticias relacionadas

Mientras, Larios vio su tercera cartulina en el Zaragoza "por derribar a un adversario evitando un ataque prometedor" en el minuto 72 del choque ante el Almería, pero con la Cultural Leonesa, donde estuvo cedido hasta enero por el Southampton, condición que tiene ahora en el conjunto zaragocista, vio otras dos cartulinas más, por lo que la mostrada por Palencia Caballero supone que cumpla ciclo como Keidi Bare y será sancionado por un partido.