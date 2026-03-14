El partido Real Zaragoza-UD Almería se detuvo 10 minutos por una emergencia médica en la grada
Un aficionado sufrió un mareo en el Ibercaja Estadio durante el encuentro entre el Real Zaragoza y la UD Almería, requiriendo atención médica y posterior traslado en ambulancia
El partido entre el Real Zaragoza y la UD Almería que se disputa este sábado en el Ibercaja Estadio ha estado detenido durante diez minutos por una atención médica en la grada. El colegiado ha tenido que detener el encuentro en el minuto 34, cuando la Cruz Roja ha tenido que acudir a la grada para atender a un espectador y no ha podido reanudarse hasta el minuto 44, cuando este ha sido evacuado.
Según ha informado el Real Zaragoza, un aficionado ha sufrido unos mareos en la grada y, tras unos minutos de atención en el mismo sitio, ha sido evacuada en ambulancia para poder ser atendida debidamente. El encuentro ya se ha reanudado y el colegiado ha señalado 10 minutos de tiempo añadido para recuperar esos minutos en los que ha estado detenido.
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