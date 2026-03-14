La previa del Real Zaragoza-Almería. Un ogro en medio del túnel

El triunfo en Cádiz, en el retorno de David Navarro al banquillo tras el terremoto en el club que provocaron las salidas de Txema Indias y Sellés y la llegada de Lalo Arantegui, primer epicentro de los varios que se esperan en este Real Zaragoza en los próximos meses, abrió un rayo de esperanza en el negro túnel en el que estaba instalado el equipo, que parecía ya condenado sin remisión al descenso a Primera RFEF cuando el Ibercaja Estadio estalló en la derrota ante el Burgos. Ha logrado el entrenador zaragozano, con esa dupla con Néstor Pérez, que se vea un hilo de esperanza, una luz al final de la inmensa oscuridad, pero el calendario es otro de los muchos enemigos de este equipo. De hecho, hoy (18.30 horas. Aragón TV) le espera en su casa, en un Ibercaja Estadio que es un sumidero indecente de puntos, todo un ogro, un Almería lanzado, letal y en plazas de ascenso directo como indican su potencial y sus jugadores, preludio de dos hojas de ruta también complicadas, el Deportivo en Riazor y el Racing en el Ibercaja.

No se escoge el calendario, es el que es y hay que jugar con todos en una categoría donde la igual es absoluta, por lo que el valor de esas proyecciones a futuro no es absoluto, pero es obvio que el Zaragoza tiró a la basura un menú más amable de enemigos y ahora se encuentra con una empinada cuesta que empieza el Almería, que suma cinco victorias y un empate en las seis últimas jornadas y que parece imparable hacia el ascenso, posición que ya ocupa. Sin la victoria blanquilla de Cádiz no habría ya esperanza, pero necesita continuidad, unas seis más en las 13 balas que restan en el cargador, y para eso es fundamental no desaprovechar los disparos, por muy grande que sea el grado de dificultad.

David Navarro diloga con su cuerpo técnico y médico, ayer. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Protestas en el minuto 32

Regresa el Zaragoza, esta vez con Navarro en el banquillo, con el árbitro que por cierto le expulsó contra el Racing de Ferrol en La Romareda, a un Ibercaja Estadio donde habrá protestas contra la directiva en el minuto 32 y en el que los números en casa del equipo zaragocista dan pavor, con solo 11 puntos de 42 posibles, dos victorias en 14 partidos y nada menos que siete derrotas. Por ahí estuvo el mensaje, medido y estudiado del entrenador, que llamó a estar unidos y a formar un hogar fuerte donde ser invencibles.

Si hay una esperanza de salvación esta pasa de modo absolutamente ineludible por mejorar los números en casa, donde al Zaragoza de Navarro, confirmado hasta final de temporada tras ganar en Cádiz, como no podía ser de otra manera, tiene siete citas por delante, las dos primeras, Almería y Racing, los dos primeros en la tabla, de aúpa.

Navarro no tocará mucho el once, donde Keidi Bare puede ser la novedad en el medio y con Insua, Radovanovic y Kenan Kodro muy cogidos entre alfileres en el apartado físico

Con altas y cambios

Funcionó el 4-4-2 que dispuso el entrenador en Cádiz, sobre todo porque mejoraron mecanismos y en particular la intensidad y el trabajo de grupo y no se prevén muchos cambios. Duda el entrenador si repetir con el recién renovado Hugo Pinilla en la banda izquierda y puede ser que Keidi Bare se sitúe en el medio con Francho, aunque no conviene descartar la opción de Saidu, tanto en el medio como en el eje, ya que Insua y Radovanovic se encuentran ambos cogidos entre alfileres. Kenan Kodro, al que también ha habido que mimar en alguna sesión, no está a plenitud, pero lo más factible es que juegue arriba junto a Dani Gómez.

La otra duda podría estar en el lateral zurdo, con Tasende pugnando con Larios, que es mucho más posible que se mantenga, o hasta que jueguen ambos y Navarro disponga un doble lateral en el costado izquierdo donde el Almería con el exzaragocista Marcos Luna y con los intercambios de posición de Baptistao y Arribas es poderoso. El Yamiq, Guti, Valery y Tachi componen el siempre nutrido grupo de bajas en el Zaragoza, donde Navarro, que dará la lista este sábado, va a recuperar a efectivos (Toni Moya, Saidu, quizá Bakis y Pomares) y por eso deja a Barrachina y a Terrer con el Aragón.

Insua y Radovanovic, en el centro, durante la sesión. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

El Almería baja su nivel fuera de casa, donde solo ha logrado 20 puntos y cinco victorias, para ser el quinto mejor visitante. Llega lanzado, con 16 puntos de 18, en una segunda vuelta que está mostrando que el equipo de Rubi es claro candidato a subir, con unas opciones económicas que no se reflejan en el mentiroso ranking de límites salariales que hay tanto en Primera como en Segunda, donde el Almería tiene 10,5 millones, muy por debajo en teoría del Zaragoza (12.8), cuando la plantilla es mucho más cara. Al rival se ha incorporado Cristiano Ronaldo como inversor.

El regreso de Marcos Luna

El partido supone el regreso de Marcos Luna, hasta el verano una joya de la cantera, traspasada a precio bajo por el capricho de Gabi y hasta hace muy poco representado por Lalo Arantegui, ahora director deportivo. Luna es ahora fijo con Rubi y en el ataque del Almería los recursos son muchos, con Arribas como primer fusil, pero también con Baptistao, Melamed, Embarba, Morcillo, De la Fuente, Soko, Puigmal...

El rival, que tiene la baja de Gui Guedes y recupera a Dodzic, da miedo, pero no está el Zaragoza para mirar mucho al enemigo, donde lo más probable es que Rubi repita el once que goleó a la Cultural. «La vida es para los valientes», dijo Pinilla tras ser titular en Cádiz unos días después de enterrar a su madre. Con ese lema, con la convicción y con el aliento de la grada para revertir la mala imagen en casa y con las mejoras, futbolísticas y de espíritu, que ha traído David Navarro, tiene que salir al campo un Zaragoza que se juega creer de verdad en la salvación con un examen de altura, por mucho que un ogro aparezca en medio de ese túnel en el que está metido y que por ahora la lleva a Primera RFEF.

Alineaciones probables

Real Zaragoza: Andrada; Aguirregabiria, Insua, Radovanovic, Larios; Keidi Bare, Francho, Hugo Pinilla, Rober González; Dani Gómez y Kodro.

UD Almería: Andrés Fernández; Luna, Monte, Bonini, Centelles; Baba, Lopy; Baptistao, Sergio Arribas, Jon Morcillo; y Miguel de la Fuente.

Árbitro: Daniel Palencia (C. Vasco)

Estadio: Ibercaja Estadio.

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Hora: 18.30.