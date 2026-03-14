Louzán felicita a La Romareda por el Mundial y elude la Copa del Rey, pero Chueca la descarta: "No va a ser aquí"

El Foro 26 de las competiciones RFEF celebra este sábado su último día en la capital aragonesa. En el acto de presentación de las diferentes ponencias que tendrán lugar a lo largo de la jornada en el Palacio de Congresos de Zaragoza han participado el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, la consejera de Deporte en funciones del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, y la alcaldesa, Natalia Chueca. Esta última, en un acto posterior al foro, ha disipado las pocas dudas que quedaban sobre las posibilidades de la Nueva Romareda de albergar una final de Copa del Rey: "No hay que engañar a nadie, no va a ser aquí", ha afirmado.

Además, tras haber mantenido conversaciones con Rafael Louzán, Chueca ha comentado que el torneo del KO tiene "unas condiciones económicas muy fuertes que ya están comprometidas con otros lugares". Tras la rotunda negativa, la alcaldesa confía en que La Romareda sea el epicentro de otros grandes actos tras su reforma: "Esperaremos a otras oportunidades, a otras competiciones y a otros eventos".

Sin embargo, Louzán no ha querido meterse en materia de competiciones nacionales. Todo ello, después de que el máximo dirigente del fútbol español dejara hace unos días a Zaragoza con muy pocas posibilidades de ser candidata a albergar una final de Copa del Rey. Ante lo inmediato del fin de las citas coperas en La Cartuja, que dejará de ser la sede en 2028 tras 8 años consecutivos, el presidente mencionó en una entrevista para 'El Larguero' en la Cadena SER que los futuros estadios de las finales de Copa tendrían una barrera imaginaria de un mínimo de 50.000 espectadores.

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, presenta el Foro 26 en Zaragoza. / Rubén Ruiz

Así, el Ibercaja Romareda, como será designado el nuevo campo, se quedaría rozando esa línea por poco más de 6.000 localidades, ya que el estadio aumentará su capacidad hasta estar ligeramente por encima de los 43.000 asientos. Así, la intención de cumplir con la demanda de los aficionados que han querido asistir a las finales de la Copa del Rey en los últimos años, el estadio del Real Zaragoza se quedaría fuera del radar de candidatas, algo que Louzán ha preferido eludir durante su presencia en el Foro 2026.

Louzán, en su discurso, no ha dudado en elogiar el proyecto de la Nueva Romareda y en felicitar tanto a sus principales impulsores como a los habitantes que disfrutarán del estadio: "Dar la enhorabuena a La Romareda, que será estadio mundialista en la cita de 2030", ha subrayado. En este sentido, el proyecto actual contempla que el reformado fortín zaragocista empiece a utilizarse a partir del verano de 2027.

Acto de presentación de la segunda jornada del Foro 26. / Rubén Ruiz

El dirigente de la RFEF ya estuvo el pasado mes de febrero en la capital aragonesa en una visita en la que aprovechó, precisamente, para ver las obras del estadio, las cuales calificó de "ilusionantes y necesarias". Por ello, en vista de las posibilidades que ofrece la cuarta ciudad más grande del territorio nacional y de lo ambicioso de los plazos de la reforma, Zaragoza ya fue confirmada como sede para celebrar partidos del mundial que España compartirá con Portugal y Marruecos.

El dirigente ha concluido asegurando que la cita de las competiciones de la RFEF, que congrega a representantes de las 19 federaciones autonómicas del fútbol y que va a celebrarse, al menos, "cada 2 años", regresaría de forma periódica a la capital aragonesa. "Nos vamos a volver a ver muchas veces en Zaragoza", ha asegurado Rafael Louzán, después de hacer una breve mención al conflicto bélico en Oriente Medio y a la "difícil situación de muchos compañeros que estaban en varios países en guerra", así como de expresar su deseo de "que termine cuanto antes esa complicadísima situación".