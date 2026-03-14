El Real Zaragoza acabará la jornada a 4 puntos de la salvación

En dos jornadas, el Real Zaragoza ha reducido a la mitad la distancia con la salvación.Las dos victorias consecutivas ante Cádiz y Almería han rebajado a cuatro los puntos que separan a los aragoneses de las posiciones de permanencia tras la victoria del Valladolid sobre el Leganés, que ahora marca la salvación.

Si el Huesca, ahora a un punto de distancia de los aragoneses, logra la victoria este domingo en Málaga, igualará con el Leganés. Por abajo, el Zaragoza saca ya tres puntos a la Cultural Leonesa, que cayó derrotado en casa frente al Racing, y el Mirandés, ya seis por debajo del cuadro blanquillo.