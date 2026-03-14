Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Gemma CuervoReal ZaragozaZaragozeandoCrimen de PlasenciaCasademont ZaragozaCaso Forestalia
instagramlinkedin

El Real Zaragoza acabará la jornada a 4 puntos de la salvación

El Leganés, que cayó en Valladolid, marca ahora la peramanencia

Radovanovic realiza un gesto de rabia durante el encuentro.

Radovanovic realiza un gesto de rabia durante el encuentro. / Jaime Galindo

Jorge Oto

Jorge Oto

Zaragoza

En dos jornadas, el Real Zaragoza ha reducido a la mitad la distancia con la salvación.Las dos victorias consecutivas ante Cádiz y Almería han rebajado a cuatro los puntos que separan a los aragoneses de las posiciones de permanencia tras la victoria del Valladolid sobre el Leganés, que ahora marca la salvación.

Si el Huesca, ahora a un punto de distancia de los aragoneses, logra la victoria este domingo en Málaga, igualará con el Leganés. Por abajo, el Zaragoza saca ya tres puntos a la Cultural Leonesa, que cayó derrotado en casa frente al Racing, y el Mirandés, ya seis por debajo del cuadro blanquillo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents