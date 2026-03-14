El Real Zaragoza acabará la jornada a 4 puntos de la salvación
El Leganés, que cayó en Valladolid, marca ahora la peramanencia
En dos jornadas, el Real Zaragoza ha reducido a la mitad la distancia con la salvación.Las dos victorias consecutivas ante Cádiz y Almería han rebajado a cuatro los puntos que separan a los aragoneses de las posiciones de permanencia tras la victoria del Valladolid sobre el Leganés, que ahora marca la salvación.
Si el Huesca, ahora a un punto de distancia de los aragoneses, logra la victoria este domingo en Málaga, igualará con el Leganés. Por abajo, el Zaragoza saca ya tres puntos a la Cultural Leonesa, que cayó derrotado en casa frente al Racing, y el Mirandés, ya seis por debajo del cuadro blanquillo.
- El Cádiz destituye a Garitano y el gran objetivo del Zaragoza para el banquillo tomará las riendas
- La victoria del Granada en Riazor reduce el mordisco del Real Zaragoza con la salvación
- El despilfarro histórico del Real Zaragoza y la profecía de Lalo Arantegui
- El entrenador aragonés Diego Serrano se incorporará al Real Zaragoza
- El nuevo póker de técnicos en el Real Zaragoza
- El aviso a navegantes de David Navarro, técnico del Real Zaragoza: subirse al tren o bajarse del barco
- La primera gran decisión de Lalo Arantegui y el hilo de vida del Real Zaragoza
- David Navarro, entrenador del Real Zaragoza: 'El león ha vuelto a rugir y tiene que seguir esa línea