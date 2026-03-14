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El uno a uno del Real Zaragoza. El talento de Rober alumbra al Zaragoza

El extremeño fue la clave de la victoria zaragocista en un partido donde estuvo bien acompañado por Aguirregabiria, Dani Gómez, Pinilla o Insua

Aguirregabiria y Cuenca se abrazan sobre Rober González para celebrar el 1-0.

Aguirregabiria y Cuenca se abrazan sobre Rober González para celebrar el 1-0. / JAIME GALINDO

Santiago Valero

Santiago Valero

La clase de Rober González fue el desatascador de la victoria del Real Zaragoza, con un gol lleno de calidad y suspense por culpa de Palencia Caballero. Aguirregabiria, Dani Gómez, Pinilla o Insua también destacaron en un Zaragoza de mucho mejor nivel y corazón desde la llegada de David Navarro.

Andrada | 6 |

Solvente. Gran parada a Miguel y estuvo siempre seguro, precisocon el pie.

Martín Aguirregabiria | 7 |

Recuperado. Dejó en nada a Morcillo y mejoró su nivel, clave en el 1-0 en la presión y el robo.

Insua | 6 |

Sobrio. Buen partido en el corte y por arriba, sin lagunas y muy concentrado.

Radovanovic | 5 |

Dubitativo. Miguel le superó un par de veces y combinó claroscuros en su partido.

Larios | 5 |

Sufridor. Su espalda fue la vía del Almería, aunque mejoró con el paso del partido.

Keidi Bare | 6 |

Intenso. Buen retorno al once en trabajo y despliegue, aunque nervioso al final.

Francho Serrano | 5 |

Constante. Apareció menos que otros días, no estuvo fino. No faltó su esfuerzo.

Rober González | 9 |

Decisivo. Fue clave con su talento y decidió el choque con un gol de mucha clase.

Hugo Pinilla | 8 |

Talentoso. El cansancio le pesó tras una gran primera parte en la que fue el mejor.

Dani Gómez | 7 |

Insistente. Dio con el gol al final tras un partido de mucha brega y desmarques.

Kenan Kodro | 5 |

Mermado. Notó las molestias e hizo el esfuerzo por jugar, aunque apareció poco.

También jugaron

Mawuli. Metido |6|

Marcos Cuenca. Esforzado |5|

Tasende. Asistente |6|

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Saidu. Relevo |6|

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