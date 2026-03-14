Rober González, jugador del Real Zaragoza: "Por supuesto que estamos vivos, siempre lo hemos estado"

El autor del primer gol del Real Zaragoza en la victoria ante el Almería, Rober González, ha hablado después del partido para reforzar la confianza en las posibilidades de salvación. «Por supuesto que estamos vivos, siempre lo hemos estado», aseguró. El mediocentro ofensivo ha querido agradecer a los seguidores su apoyo incondicional en unas declaraciones pospartido para Aragón Deporte y puso en valor el juego del equipo: «Con esta personalidad y la afición, vamos en buen camino. Quedan muchos partidos», afirmó.

Sobre su golazo, que tuvo que ser revisado, vio oportuno compartir el mérito: «No es un gol mío, es de todos. Una recompensa al trabajo y algo por lo que estoy muy contento». Por último, se ha deshecho en halagos hacia los fieles seguidores zaragocistas: «Se lo debíamos a la afición. Han vuelto a demostrar todo lo que nos dan».

Por su parte, el otro anotador de la tarde, Dani Gómez, ha puesto en valor el triunfo ante un rival como el conjunto indálico. «Hemos tenido que trabajar mucho el partido porque ellos son muy buen equipo. Para mí, la mejor plantilla de la categoría», remarca.

Por último, Keidi Bare, también ha elogiado a la plantilla y confía en revertir la situación: Yo siempre digo que tenemos muy buen equipo. Mirando hombre por hombre, son todos jugadores de primer nivel. No nos estaban yendo bien las cosas, pero ahora cambia con dos victorias». El mediocentro se perderá el próximo partido por acumulación de tarjetas después de ver hoy la amarilla: «Son decisiones que se toman rápido. No pasa nada los que van a estar lo van a hacer al 100%», comentó.