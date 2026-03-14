La vida es para los valientes: la contracrónica del Real Zaragoza-Almería

Competir es esto. Dejarse la piel, el alma y la vida por unos colores. Competir es respetar las reglas escritas desde hace muchos años, esas que describen sentimientos y pasiones. Competir no es correr sin sentido y aguantar lo que se pueda. Competir es luchar, plantar cara y mirar a los ojos a cualquiera más allá de su altura o envergadura. Competir es acabar un duelo con la cabeza alta y bajo el aplauso de tu gente, esa que, aun maltratada y vejada, siempre está ahí cuando se le necesita. Competir es, en todo caso, ganar. Sin tibiezas y dando pasos adelante. Competir es exactamente lo que hace este Real Zaragoza al que un entrenador de aquí, de la casa, de la tierra, de los nuestros, le ha devuelto la vida en tiempo récord cuando ya estaba todo listo para el funeral. Competir es, al menos, morir en el intento, si bien este renacido Zaragoza de David Navarro parece decidido a vivir para contarlo.

Hace apenas dos semanas, el Ibercaja Estadio era un cementerio que velaba en silencio el cadáver de su ser querido. Solo la rabia, desatada al final contra la directiva, quebró esa desgarradora resignación ante lo inevitable de una afición que ni siquiera era capaz de llorar. Todo estaba perdido ya. No había nada que hacer salvo esperar al verdugo. Ante el Almería, el Ibercaja Estadio fue un hervidero de pasión desenfrenada. Una pequeña Romareda a la que su corajudo y orgulloso equipo le devolvió una mínima parte de lo que le ha arrebatado.

Pero el zaragocismo siempre perdona al hijo pródigo. Vuelve a creer, que no es poca cosa cuando se ha tenido pie y medio en el otro mundo. Esta vez sí hubo lágrimas en el Ibercaja Estadio. De alivio, de vida, de esperanza. De esas que solo el Real Zaragoza puede provocar a los suyos. Lágrimas de amor. Puro amor.

«La vida es para los valientes», dijo Hugo Pinilla tras dar una lección de vida que se recordará para siempre. Ese chaval de 19 años que acababa de debutar como titular en Liga en Cádiz horas después de perder a su madre fue el que tiró el primer salvavidas a su equipo del alma. Porque su desgracia ayudó a revivir a un sentimiento entero que se volcó con el chaval. El abrazo del vestuario fue el de todo el zaragocismo, que se ha entregado a Hugo en la misma medida que el chico se entregó al Zaragoza. En cuerpo y alma. Y corazón, claro. Ese que vuelve a bombear sangre blanca y azul para revivir a un muerto. Esa que corre por las venas de un zaragocismo que estaba deseando volver a volverse loco de alegría y al que un tal David Navarro se ha propuesto apartarlo de una muerte segura.

«No será un milagro», dijo el técnico antes de empezar para convencer al vestuario de que es posible. Un entrenador que llegó al banquillo porque nadie quería asociar su nombre al del técnico que acabó sacando al Zaragoza del fútbol profesional. David nunca pensó en eso. Porque él, como Pinilla, también es un valiente. Ambos, como usted, saben de qué va esto . Porque lo de nobleza y valor no es solo un trozo del himno. Son, como usted, zaragocistas de cuna que sufren lo indecible cuando las cosas van mal y a los que el Zaragoza les da la vida y se la quita.

Pero Navarro, y Néstor Pérez, su ayudante de lujo, no son solo corazón. Saben, de hecho, que no lo lograrán solo con eso. Lo hacen, también, con cabeza. Mucha cabeza. Su plan de partido para minimizar al Almería, su gestión de los cambios, su pizarra y su apuesta por la libertad y el desprecio del corsé lo demuestran. La vida, está claro, es para los valientes.