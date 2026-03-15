David Navarro, técnico del Real Zaragoza, se disculpa con el Almería y su afición por unas palabras "fuera de micrófono y de contexto"

David Navarro, entrenador del Real Zaragoza, ha recurrido a sus redes sociales para disculparse por unas palabras proferidas antes de la rueda de prensa posterior al encuentro del sábado ante el Almería.

El aragonés, antes de tomar asiento, preguntó "¿no hay nadie del Almería o qué? ¿No son tan grandes?", mientras el micrófono estaba abierto tras la comparecencia de Rubi, entrenador del Almería. "Quería pedir disculpas a la UD Almería y a toda su afición por unas palabras fuera de micrófono y de contexto tras el partido en Ibercaja Estadio", indica el entrenador en un comunicado reposteado por el club.

"Se trató de unas palabras finales de una conversación externa privada fruto de la adrenalina de ese instante que, insisto fuera de contexto, pueden interpretarse de ua manera que no pretendía", añade Navarro, que asegura, en este sentido, que "en ningún momento quise molestar a una entidad ni a una afición que siempre han mostrado respeto hacia el Real Zaragoza".

Navarro desea "mucha suerte" al Almería "y a su gente" en el tramo final de la temporada, "reiterando mis disculpas si alguien se ha sentido molesto u ofendido por ese desafortunado comentario".