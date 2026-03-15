Palencia Caballero y sus dos correcciones. Así dio marcha atrás el árbitro del Real Zaragoza-Almería

Raúl Martín González fue el auténtico Ángel de la Guarda del Real Zaragoza en la victoria vital ante el Almería porque avisó al colegiado Daniel Palencia Caballero de dos errores manifiestos que el árbitro vasco, el mismo que expulsó a David Navarro en el primer encuentro del técnico en el banquillo tras sustituir a Víctor el 21 de diciembre de 2024, había cometido. Fue tanto al ver un penalti en la mano de Keidi Bare en el minuto 45, justo después del parón tras ser atendido una aficionado, como en el gol de Rober que primero el trencilla principal anuló en el 79.

El Zaragoza sigue muy vivo en la tabla gracias a los dos avisos de la sala VAR cuando Palencia Caballero ya había pitado dos decisiones contra el equipo aragonés que habrían cambiado mucho el resultado. La primera, con la pena máxima que podría haber supuesto el primer tanto almeriense. "Dani te recomiendo una revisión para que valores una potencial camcelación del penalti", le dice Martín González nada más señalar Palencia Caballero la mano de Keidi Bare en el disparo de Baptistao y cuando se estaba levantando tras caer por un forcejeo con Miguel de la Fuente.

"Estoy en la pantalla, pónmela por favor", le dice el árbitro principal a sus asistete al llegar al monitor. "Dani, observo que tiene el brazo apoyado y al tratar de levantarse golpea el balón con la mano, no veo ningún movimiento extra", le explican desde la sala VAR y el colegiado no tarda en cambiar su análisis y su dictamen: "Oído, veo lo mismo, la tiene apoyada y en el gesto de levantarse le pega en la mano, no veo ningún gesto adicional como había visto en un principio, así que cancelo el penalti y reanudo con balón a tierra".

También es rápido Palencia Caballero al girar su primera valoración de la mano de Rober cuando se marcha de Nelson Monte, una infracción que solo él vio y que heló la sangre del Ibercaja Estadio en el 79 tras la celebración por el 1-0. "Dani te recomiendo una revisión para que valores una posible no mano en la jugada del gol", le vuelve a decir Martín González desde la sala VAR a su compañero, que cambia de opinión aún más rápido que en la primera jugada.

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"Observo que no existe ese toque de la mano que tú observas", le dice el asistente a Palencia antes de que este cambie la decisión. "Vale, la mano se ve en todo momento y no se ve que el balón le golpee, así que voy a reanudar con gol", asevera el colegiado vasco antes de dar validez al 1-0 zaragocista.