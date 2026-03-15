Rober González, un fichaje que confirma que es un verdadero refuerzo

Fue Rober González el primer fichaje llegado al Real Zaragoza, el 23 de enero concretamente, en el mercado invernal de Txema Indias (no cerrado, porque el de Willy Agada se selló antes), la segunda y última ventana que haría el ya exdirector deportivo zaragocista, y ahora mismo el mediapunta extremeño es, sin duda alguna, el gran refuerzo de ese mes caótico y tardío en las llegadas. Rober ya fue indiscutible con Sellés y con David Navarro, además de esa condición, le ha añadido un carácter decisivo en las dos victorias, ante Cádiz y Almería, partiendo desde la banda derecha y siendo el enlace cuando el entrenador decide jugar con un único delantero. Ha sido el mejor jugador en ambos partidos, aunque su rendimiento ya había sido bueno con Sellés.

Con Rober se cumple esa máxima que no es lo mismo un refuerzo que un fichaje. En enero llegaron, tarde y con muchos giros, seis, pero es el extremeño el que de verdad está aportando, el que más ha jugado, en todos partidos, hasta siete, de titular menos ante el Castellón, donde no jugó (había llegado dos días antes), con 553 minutos, con un gol al Almería y la asistencia en el córner que cabeceó El Yamiq ante el Eibar. Rober es talento y capacidad de desborde, pero también balón parado y hasta sacrificio defensivo en la banda, recuperando la versión que dio en el Betis o en Las Palmas, donde estuvo cedido, o también la de su primer curso en la Eredivisie, en el NEC Nijmegen, en la 23-24, que hizo que el club neerlandés abonase su opción de compra.

En enero llegaron, tarde y con muchos giros, seis, pero es el extremeño el que de verdad está aportando, el que más ha jugado, en todos partidos, hasta siete, de titular menos ante el Castellón, donde no jugó (había llegado dos días antes), con 553 minutos

De su talento ya avisó en este diario Luis García Plaza, que lo dirigió en el Alavés en la 22-23 para sumar un ascenso donde el mediapunta extremeño no fue indiscutible, pero sí aportó siendo el jugador número 12 de ese equipo que subió. “Tiene mucha calidad para jugar entre líneas, por ahí veo su gran virtud, tanto en la mediapunta como en la banda derecha. Posee pase, un buen control, remate, se asocia bien... Es ese futbolista que puede ser diferencial jugando por detrás del delantero, con buen envío profundo también, velocidad y en el balón parado cumple, porque te da los dos perfiles”.

Así lo definió el entrenador madrileño, ahora sin equipo, destapando las condiciones que está mostrando en el Zaragoza y que tan claras ha visto David Navarro. Rober ha dicho en varias ocasiones que prefiere jugar de 10, de mediapunta, pero desde la derecha se mete en zonas interiores con su zurda, aunque es casi ambidiestro, para aprovechar su regate y su buen disparo.

La cesión de Rober es pura desde el NEC Nijmegen, donde tiene contrato hasta 2027, y solo hay algún pequeño bonus para el club neerlandés por partidos jugados (unos 20.000 euros), aunque básicamente el Zaragoza asume la mitad de su salario en esa entidad, por lo que el préstamo supone unos 180.000 euros

Rober, rodeado por Insua y Mawuli, tras marcar. / Jaime Galindo

La cesión de Rober es pura desde el NEC Nijmegen, donde tiene contrato hasta 2027, y solo hay algún pequeño bonus para el club neerlandés por partidos jugados (unos 20.000 euros), aunque básicamente el Zaragoza asume la mitad de su salario en esa entidad, por lo que el préstamo supone unos 180.000 euros para el margen de este enero de la entidad blanquilla teniendo en cuenta que el futbolista no anda lejos de los 400.000 euros en el NEC, al que llegó en 2023 primero cedido y luego tras ejecutar este equipo la opción de compra pactada con el Betis.

Su carrera, en cifras

El NEC Nijmegen le fichó en 2024 por 1,2 millones pero el Betis conserva el 40% del pase y una opción de recompra por 1,8 millones. Antes de esta cesión en el Zaragoza, el extremo estuvo cedido por el Betis en la Unión Deportiva Las Palmas un par de campañas en Segunda, en la primera, la 20-21, con un protagonismo estelar, con 31 partidos y ocho goles, para tener menor rol en la Segunda, en la 21-22, y en el Alavés (22-23), con el que ascendió a Primera División tras jugar 32 citas oficiales (28 de ellas en Liga) y anotar dos goles, además de en el club neerlandés. Mientras, el NEC lo cedió el curso pasado al Racing de Santander, donde no brilló como se esperaba, después de que aportación bajara mucho en la 24-25 con respecto a su primer año en este club de Nimega.

Rober se intenta marchar de Álex Muñoz. / Jaime Galindo

Al Zaragoza llegó casi de puntillas, en una operación destapada con el jugador ya en la capital aragonesa tras jugar solo en tres choques de la Eredivisie y en tres de Copa con su club en esta temporada, poco más de 260 minutos antes de que Indias le convenciera para llegar. Su vida ha cambiado en el Zaragoza, recuperando un rol indiscutible y siendo por ahora el gran refuerzo de enero, teniendo en cuenta que la aportación de Jawad El Yamiq ha estado mediatizada por su expulsión ante el Eibar, siendo baja en León, y por la lesión que le ha hecho perderse los dos últimos partidos y que le va a hacer no estar en al menos dos más.

Los otros fichajes invernales

Juan Larios, una petición expresa de Sellés, que lo tuvo en el Southampton, y que ha mantenido su plaza en el lateral izquierdo con Navarro, ha jugado en el once en los seis encuentros desde su llegada en el final del mercado de enero, pero se perderá por sanción el choque en Riazor, con una aportación irregular, mejor hacia arriba que en defensa. Mientras, Mawuli Mensah, en un acuerdo de traspaso a coste cero desde el Betis, comenzó dejando mejores sensaciones en el centro del campo y Navarro lo pasó al banquillo tras ser titular en Cádiz, con cuatro partidos de inicio y los minutos que tuvo ante el Almería, aunque su llegada ha potenciado una medular con muchas bajas que ya se van recuperando.

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Cumic y sobre todo Agada son la cara opuesta a Rober, fichajes que no son refuerzos. El extremo serbio, cedido por el Rubin Kazan, jugó de inicio en los dos primeros duelos nada más llegar (Eibar y Cultural) y después solo ha tenido minutos en la despedida de Sellés, ante el Burgos, sin nada significativo por ahora su aportación. Agada, fichado hasta junio sin opción por rendimiento, solo ha tenido 40 minutos, contra Eibar y Andorra, y ni se ha vestido con Navarro en lso dos partidos. Fuera de forma tras tres meses sin jugar al acabar la MLS en el Real Salt Lake en octubre, hizo un plan específico antes de llegar porque su fichaje estaba cerrado desde principios de enero, suma ya un mes y medio en el equipo y su aportación ha sido nula.