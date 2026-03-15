Seis jornadas sin que el Real Zaragoza esté tan cerca de la salvación, ahora a 4 puntos

El Real Zaragoza le metió otro mordisco a la salvación con el triunfo ante el Almería, que le dejó a 4 puntos de la permanencia que marca el Leganés con 34. Desde la jornada 23, cuando empató ante el Castellón y estaba a 3 puntos de la Cultural, que marcaba la permanencia, no se quedaba más cerca. Navarro cogió al equipo a 8 de la permanencia tras el cese de Sellés después de caer ante el Burgos y ha reducido la distancia a la mitad en solo dos encuentros.

El Granada, con 36 puntos como el Valladolid y el Albacete, que juega este lunes contra Las Palmas, no pasó este domingo del empate en casa ante el Andorra y el Huesca cayó en Málaga. El sábado, el Valladolid ganó al Leganés, al que el Zaragoza tiene que visitar dentro de tres jornadas en la cita intersemanal que se disputará el jueves 2 en Butarque y la Cultural cayó ante el Racing, mientras que el viernes el Cádiz, en el estreno de Sergio González, superó al Mirandés y se alejó del peligro.

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El Zaragoza es vigésimo con 30 puntos, a uno del Huesca, que es con 31 el que marca el descenso, y solo tiene por detrás a la Cultural (27) y al Mirandés (24). Es una posición que desde la jornada 7 no ocupaba. Desde entonces solo estuvo entre los 2 últimos.