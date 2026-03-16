El cambio de rol tras una salida frustrada: Dani Gómez gira todas las tornas

Cinco partidos seguidos en el once de inicio del Real Zaragoza suma Dani Gómez, los tres últimos de Sellés y los dos de David Navarro, confirmando que para ambos es una referencia indiscutible el ariete madrileño, al que sin embargo se le puso en la rampa de salida desde noviembre. Fue presionado por el míster valenciano con un ostracismo en muchos encuentros mientras por ejemplo Bakis acumulaba minutos y con el deseo de que el delantero abriese la puerta para su salida, hecho que no se produjo, para que liberara un margen importante. Ni se fue y durante tres meses, entre noviembre y enero, no tuvo apenas presencia, por lo que el perjuicio para el Real Zaragoza fue doble.

Volvió a ver puerta ante el Almería Dani, su cuarta diana en un curso plagado de cambios de rol para él. Llegó en enero de 2025 al Zaragoza tras el acuerdo con el Levante, que tiene un 25% de sus derechos, y con un salario muy elevado, que según algunas fuentes está en los 650.000 euros más objetivos por temporada, con un contrato hasta 2028.

Lo cierto es que en Dani no habita una personalidad fácil para cualquier entrenador, sobre todo cuando no se siente importante e indiscutible en un equipo. Tampoco lo fue para Sellés ni al principio de la llegada de Gabi.

Con Gabi, en el tramo final del curso pasado alternó titularidad y suplencia, pero marcó cuatro goles decisivos en la permanencia, sobre todo uno ante el Cartagena, si bien el encaje de caracteres entre técnico y jugador no fue el mejor. Lo cierto es que en Dani no habita una personalidad fácil para cualquier entrenador, sobre todo cuando no se siente importante e indiscutible en un equipo. Tampoco lo fue para Sellés.

Dani Gómez, en plena carrera con Nelson Monte. / Jaime Galindo

Pudo salir en verano, con una oferta del Aris de Salónica, pero apostó por quedarse yGabi no dudó en darle esta vez el rol de fijo, jugando de inicio en ocho de las nueve jornadas con el madrileño y anotando dos dianas, pero todo cambió con Sellés a partir de finales de octubre. Unas molestias en el pie que le dejaron fuera antes del choque en Ipurua, sin minutos en Copa ante la Mutilvera y saliendo desde el banquillo en la eliminatoria con el Burgos, su ausencia de la convocatoria ante el Leganés... No tardaron en mostrarse las diferencias entre el entrenador y el delantero y, dado su elevado rol salarial, su salida era una obligación.

En enero, en cinco partidos, solo jugó un cuarto de hora, con un par de procesos víricos para dejar algún entrenamiento y la sensación de que su salida se iba a producir. Indias aseguró tras el mercado que jamás puso al ariete en el mercado, aunque lo cierto es que la salida del futbolista se vio con los mejores ojos y se le presionó para que se diera

Con todo, Sellés, que no le dio la camiseta de titular en los primeros 15 partidos en el banquillo y sí en los tres finales del total de 18, le abrió algo de espacio en los tres choques antes del parón de Navidad, marcando el gol decisivo de penalti en Málaga en el último suspiro, pero durante el mercado de enero su ostracismo fue casi absoluto, teniendo solo minutos en ese mes, con 5 choques, contra el Castellón, algo más de un cuarto de hora, con un par de procesos víricos para dejar algún entrenamiento y la sensación de que su salida se iba a producir. Indias aseguró tras el mercado que jamás puso al ariete en el mercado, aunque lo cierto es que la salida del futbolista se vio con los mejores ojos y se le presionó para que se diera.

Dani intenta controlar un balón de cabeza ante el Almería. / Jaime Galindo

La apuesta fallida del Sporting

Dani no quería salir cedido, ni tampoco tenía ofertas atrayentes en el extranjero, aunque prefería seguir en España, por lo que su despedida no era sencilla. El Sporting fue el que más se acercó y estuvo a poco más de 20.000 euros del acuerdo económico para su préstamo en el Zaragoza, aunque había que convencer al punta para que saliera así (solo quería marcharse con la carta de libertad) y al final el club asturiano apostó por Andrés Ferrari para el ataque. No hubo opción para su despedida, y ya en los últimos días del mercado su entorno clamaba que se quedaba al 100%. Y se quedó.

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Fijo con David Navarro

Un dolor lumbar le apartó del choque ante el Eibar tras acabar el mercado de enero, se lesionaron Bakis, Kodro y Soberón, con dolencias musculares los tres, de forma simultánea y Agada estaba lejísimos de ser una alternativa. Dani tomó el testigo por forma natural pero también porque es el ariete más completo de todos los que posee el Zaragoza, aunque Kodro sea un mejor rematador, La llegada de David Navarro juntó a ambos. "Los datos están ahí. La ratio de minutos/goles que tienen es alta. El porqué no han jugado juntos antes lo desconozco. Funcionan bien, esa pareja es de nivel alto para la competición", argumentó el míster antes de la visita del Almería, donde el madrileño volvió a mostrar su repertorio de desmarques y de desgaste sobre la defensa rival, aunque perdió en la conducción alguna oportunidad de gol hasta que a pase de Tasende y en el descuento embocó ajustada al palo su cuarta diana del curso, la constatación de su absoluto giro de tornas en este Zaragoza.