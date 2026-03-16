El Celta de Vigo se acuerda de la final de la Copa del Rey del 2001 perdida ante el Real Zaragoza: "Nos debe una"

El estadio de La Cartuja de Sevilla no es la casa de ningún club de fútbol de manera habitual, por lo que es raro que un equipo juegue muchos partidos ahí. Ahora, con las obras del Benito Villamarín, esta temporada el Real Betis está jugando en La Cartuja y este domingo recibió la visita del Celta de Vigo.

El conjunto gallego se adelantó en el marcador a los pocos minutos con un gol de Jutglá con la colaboración de Álvaro Valles, pero al comienzo de la segunda mitad empató Héctor Bellerín con una sutil picadita sobre Radu. Al final, pese a que el Celta tuvo muchas ocasiones e incluso pudo ser merecedor de la victoria, el partido finalizó en empate a un gol.

Tras el partido, la cuenta oficial del Celta de Vigo en X escribió: "La Cartuja nos debe una". El post hacía referencia a la única vez que los gallegos jugaron en el estadio sevillano y fue de infausto recuerdo para ellos y muy feliz para el Real Zaragoza.

Fue la final de la Copa del Rey del 2001, que se jugó el 30 de junio en La Cartuja. En aquel partido era favorito el Celta de Mostovoi, Berizzo, Juanfran, Fernando Cáceres, Karpin, Gustavo López o Catanha, pero el Real Zaragoza, con Luis Costa en el banquillo, acabó remontando el tanto de Mostovoi para ganar.

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Xavi Aguado empató de cabeza al saque de una falta lateral, Jamelli puso el 2-1 de penalti y, en la última jugada, 'Yordigol' batió a Pablo Cavallero en un mano a mano con suspense. El Celta ha llegado a tres finales de Copa del Rey, la última esa precisamente, y no ha ganado ninguna. Y el Real Zaragoza ha sido su verdugo en dos: 1994 (el germen de la Recopa) y 2001.